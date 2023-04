Rossi y Taiana presentaron "Fondef: una política de Estado" y destacaron la financiación de las FFAA

Los funcionarios resaltaron la necesidad de un reequipamiento de las fuerzas armadas para el resguardo de la soberanía área, terrestre y marina.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, presentaron el libro "Fondef: una política de Estado", donde destacaron que "era necesario que haya un reequipamiento de las fuerzas armadas, para el resguardo de la soberanía área, terrestre y marina". El encuentro se realizó en la sede de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), ubicado en Maipú 262, en el microcentro porteño.

Rossi, en diálogo con Télam, afirmó que "es la primera vez que las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen financiación específica para comprar equipamiento y es importante mantenerlo como política de Estado". En el marco del 40 aniversario del regreso de la democracia, el ministro coordinador indicó: "Era necesario que haya un reequipamiento de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la soberanía área, terrestre y marina". Rossi también destacó el rol del presidente Alberto Fernández por su apoyo al proyecto de ley y a su ejecución.

Los recursos del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) serán destinados a la recuperación, modernización e incorporación de materiales, buscará reequipar a las Fuerzas Armadas y también sustituir importaciones, con el objetivo de insertar a PyMEs nacionales en el mercado internacional, incrementar las acciones de investigación y desarrollo, y asimilar las innovaciones tecnológicas en el entramado productivo nacional, precisaron desde la cartera de Defensa.

En tanto, el ministro Taiana en diálogo con esta agencia indicó que la creación de este fondo "fue una decisión importante porque garantiza una cuota para la adquisición de este equipamiento y es de manera plurianual, para la modernización y la adquisición de equipamiento". Sobre la situación geopolítica y la importancia de la Defensa, el ministro señaló: "Lo único que existe es una voracidad por los recursos naturales y por los que hay una disputa por los territorios. Este es un país bicontinental y en un futuro no dudo que será objeto de disputa de interés".

En la mesa de presentación del libro participaron los exministros de Defensa Horacio Jaunarena y Nilda Garré, y el actual Teniente General del Ejército, Juan Martín Paleo.

El rector de la Universidad de la Defensa (UNDEF), Jorge Battaglino, al pronunciar un discurso destacó la predisposición de los funcionarios y exfuncionarios que participaron en el libro, y enfatizó que "lo particular de este libro fue la variedad de perfiles con los que se fue abordado los temas".

Luego, la exministra Nilda Garré marcó: "Cuando se recuperó el proceso democrático, el área de defensa era muy deficiente. Desde el punto de vista de su estrategia y capacidades era muy preocupante". E indicó: "Cuando asumí en 2010, la situación presupuestaria era grave, porque teníamos la sensación de que los fondos de las fuerzas eran insuficientes y las necesidades eran muchas".

Luego, el exministro Horacio Jaunarena señaló: "El Fondef le da previsibilidad y a la vez se logró el consenso de todos los sectores". El exministro de Defensa de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa afirmó: "Un objetivo fundamental de una política de consenso es ser consciente de que el mundo es diferente al momento de la aprobación de la ley de seguridad integral. Hay un problema con el ambiente y no están dadas las condiciones para poder enfrentarlo, por eso es necesario que Defensa debe tener mayor protección ante esta problemática".

Para Jorge Taiana "hay una fecha que es determinante para la modificación entre la sociedad política y las fuerzas armadas y fue el inicio de la pandemia. A partir de ese momento, ambos se beneficiaron y esto amplía las posibilidades de trabajo en sinergia". El actual ministro de Defensa enfatizó que para fin de año se busca que el Ejército disponga de más de 30 mil soldados voluntarios.

El cierre lo brindó Agustín Rossi, uno de los impulsores del proyecto de ley en 2018, quien afirmó que "la incorporación de los elementos no remunerativos y la jerarquización de los sueldos no habría sido posible sin un presidente como Alberto Fernández". A su vez, el también exministro de Defensa explicó que "hay un proceso de desinversión en las fuerzas armadas que comenzó luego de la guerra de Malvinas y que continuó hasta este momento. Durante un tiempo se creyó que desinvertir en las fuerzas armadas iba a reducir su poder, pero en verdad no fue así".

Rossi destacó el rol de la industria de defensa dentro del país y ponderó el rol de la empresa Invap, enfatizando que este año "se vendieron radares a Nigeria" y explicando que "eso es posible cuando hay un desarrollo sobre el sector de la industria de defensa". Por último, indicó: "En el marco del 40 aniversario del regreso de la democracia, no hay posibilidades de tener un país equitativo sin un país con desarrollo industrial y para eso es importante el desarrollo de la industria relacionado con Defensa".

Con información de Télam