Debate presidencial hoy: las frases de Javier Milei, una por una

Los cinco candidatos presidenciales debaten esta noche en la Facultad de Derecho de la UBA.

Este domingo a las 21 comenzó el segundo debate presidencial y el primero en hablar fue el candidato a presidente de La Libertad Avanza Javier Milei. En su primera intervención dedicó palabras para el Estado de Israel y afirmó su "pleno derecho a defender los territorios de los terroristas". Seguidamente, aseguró que el país está "al borde de la peor crisis de la historia" y cerró: "El desequilibrio fiscal y monetario es peor que previo al Rodrigazo. Esto se arregla con medidas contundentes que solo tiene La Libertad Avanza".

En el espacio dedicado a la seguridad, Milei hizo una réplica a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y le preguntó por sus declaraciones de días pasados respecto a la intervención en cárceles en contra de presos y la decidión de habilitar escuchas telefónicas. "Me gustaría saber, usted habló de eliminar leyes por DNU o llevarse puestas garantías constitucionales: ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura?"

El candidato de La Libertad Avanza volvió a tener otro cruce con la líder del PRO sobre la propuesta del libertario de venta de órganos y liberalización de armas. Bullrich le lanzó a Milei que en su plataforma de propuestas, el artículo 17 promete ea liberalización. "Así que sino cambiala. Pero pero si cambiás la plataforma es porque no estabas convencido", le retrucó la ex ministra de Seguridad al economista. También se diferenció respecto a la postura de venta de órganos y por el contrario la candidata de JxC vinculó esa propuesta con el aumento de la trata de personas.

De inmediato, Milei le respondió: "Vivís aferrada a las mentiras que te arma tu equipo de campaña", dijo Milei y agregó que su espacio propone "respetar la ley tal y como existe". "Por favor suéltese un poquito, y sobre la venta de órganos, tampoco proponemos la venta de órganos. Decimos que hay 7 mil personas esperando un transplante y 300 mil potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y genera un montón de corrupción. ¿O a caso a usted le gusta la corrupción?"

En el bloque dedicado al trabajo, Milei denunció que es alto el número de trabajadores informales y afirmó que la "única" forma de "encontrar solución" es "con crecimiento económico" y pidió que haya acumulación del capital físico, humano y progreso tecnológico. "Eso se da cuando se invierte, pero nadie puede invertir plata si no gana dinero", afirmó Milei que en ese bloque tuvo cruces con la candidata de la izquierda, Myriam Bregman y el de Unión por la Patria, Sergio Massa.

En el marco del segundo debate presidencial, Milei propuso en ese sentido una "modernización del sistema laboral y una reducción de penalidades de suba del salario real" y le replicó a la candidata de la Izquierda, Myriam Bregman: "Con las cosas que vos propones vamos a tener muchísimo menos trabajo y con empresas quebradas que seguro vos vas a querer nacionalizar".

En otro cruce con Bullrich, la candidata del Juntos por el Cambio lo chicaneó a Milei por su cercanía con el sindicalista Luis Barrio y presionó: "Tenés todos los chorros de Massa en las listas, ¿Creés que vas a cambiar algo?". El libertario, por su parte, respondió: "Bullrich, vos también tenés un montón de gente que viene de otro lado y parece que tenés un problema de inflexibilidad y mientras vos si podés lavar tu pasado de montonera asesina nosotros, que solo gritamos y decimos cosas, ¿No podemos cambiar ni tomar otra gente? El caso de Barrionuevo: hoy el empleo informal es más importante que el formal y todos los que se quieren sumar a resolver los problemas son bienvenidos. No como tu espacio que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional vas y le gritás".

Uno de los puntos más cuestionados de Milei es su descreimiento sobre el cambio climático. Bregman le consultó sobre este tema en el segmento de preguntas cruzadas y, como lo hizo varias veces, Milei se retractó y dijo que él no niega el cambio climático. "Yo no niego el cambio climático, lo que digo es que existe en la historia de la tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico y este es el quinto punto del ciclo donde la diferencia con los otros es que antes no estaba el ser humano y ahora si. Por lo tanto todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta".

Noticia en desarrollo