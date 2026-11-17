El campamento oficialista y sus aliados atraviesa un agitado cierre de año, camino a un caliente 2027: mientras Mauricio Macri agita el tablero porteño con la postulación de Fernando de Andreis para tensionar la reelección de Jorge Macri, la Casa Rosada y Patricia Bullrich ensayan una tregua táctica con gestos públicos pese a la disputa latente por la reforma electoral, un proyecto al que el PRO resolvió acompañar de forma "desinteresada" aunque dejando en posición incómoda a Hernán Lacunza, el lanzado precandidato presidencial amarillo.

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Mauricio metió la cola en CABA

Fernando de Andreis, secretario general del PRO nacional y muy cercano a Mauricio Macri, confesó públicamente su deseo de ser candidato a jefe de Gobierno porteño. De este modo, le dio cuerpo a los rumores sobre una posible postulación alternativa a la de Jorge Macri, parte de una interna cada vez más dura entre el expresidente y el actual alcalde capitalino.

El diputado no le puso fecha a ese lanzamiento, pero desde la Ciudad impusieron un freno a semejante deseo y patearon ese proyecto para el 2031, dejándole libre el camino a Jorge para buscar la reelección sin competencia. Desde el entorno de Mauricio respondieron que “en algún momento será”, evitando las precisiones.

El Gobierno porteño maneja números que ubican al actual mandatario muy por encima de cualquier otra figura que quiera aspirar a gestionar la Ciudad. Según los últimos datos de un trabajo de la consultora Aresco correspondientes al mes de septiembre, la actual administración del PRO mantiene un 54,9% de imagen positiva frente a un 43,4% de negativa, mientras que la imagen de Jorge Macri mejoró y la favorable se ubicó en el 53,6%.

Dentro del grupo que aprueba la gestión amarilla, casi la mitad lo hace por la confianza que deposita en el jefe de Gobierno como gestor (25,4%), mejorando incluso la expectativa en gestión respecto de agosto (47,8%). Entre las áreas más valoradas se encuentran la seguridad —con niveles estables de sensación de seguridad a nivel barrio y distrito de alrededor de 70 puntos—, el transporte público, la limpieza —en torno al 50% de aceptación—, las obras y la salud pública, con el orden público al tope de la lista.

En contraposición, la imagen de la gestión nacional está por debajo de la porteña, con un 46,2% de evaluación positiva y un 52,9% de negativa. En tanto, la de Javier Milei cosechó en septiembre un 45,2% favorable contra un 54% desfavorable. De este modo, los números manejados por la Ciudad contrastan con la teoría de que La Libertad Avanza mide más que la figura de Jorge Macri, aunque sin nadie para capitalizar esos datos.

En conclusión, casi el 42% estaría de acuerdo con la continuidad del PRO al frente de la Ciudad, cifra que crece con respecto a lo registrado en agosto. Todos son datos que entusiasman al Gobierno porteño.

Danza de gestos

Hace algunas semanas, El Destape contó parte de la lógica detrás de la relación tóxica entre Javier Milei y Patricia Bullrich: a ella le gusta tensionar para, después, avanzar con gestos de reconciliación y una foto amigable que espante fantasmas. Como una danza coordinada, desde el jueves de la semana pasada empezaron a evidenciarse nuevos puntos de contacto entre la Casa Rosada y la senadora: el primero fue la instalación, a través de un like presidencial, de la idea de que una fórmula integrada por ambos es capaz de ganar en primera vuelta en 2027.

Ese concepto lo había deslizado el bullrichismo, pero la semana pasada y durante el fin de semana, La Libertad Avanza se encargó de consolidarlo. Luego, un colaborador A1 y de extrema confianza de Bullrich, Gerardo Milman, rompió el silencio desde el entorno de la dirigenta: “Mucho rumor de rupturas sin sustento real”. Pocas horas después, el propio Milei le dedicó dos piropos: uno revalidando el protocolo antipiquetes, diferenciándola de Victoria Villarruel (clave si piensa ser la nueva vice), y otro resignificando un posteo incendiario de la semana pasada que —ahora— no fue dedicado a Patricia, sino al kirchnerismo.

Un día más tarde, Milman aseguró que no está en la cabeza de Bullrich enfrentar a Milei. Y Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y amigo de la senadora, desdramatizó las diferencias con el Presidente al asegurar que ambos mantienen una relación “franca”. ¿Se viene una nueva foto?

Por lo pronto, la guerra existe y en ambos bandos preparan el próximo golpe. El Destape publicó el domingo que el bullrichismo se alista para dar a conocer al verdadero responsable del fracaso de la reforma electoral (si es que fracasa): Diego Santilli. Este martes, Jonathan Heguier reveló que la Casa Rosada calienta motores para echarle la culpa a ella en caso de que eso ocurra. Milman anticipó que habrá dictamen.

“Desinteresados”

El PRO resolvió acompañar la suspensión de las PASO en 2027, la instauración de la Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, pero con observaciones en lo que respecta a los avales para crear partidos políticos, el financiamiento privado y el regreso de las listas colectoras.

Según se explicó, el partido amarillo tomó desde el inicio la decisión de esperar a conocer la letra final del proyecto y por eso no dio a conocer su postura antes, entendiendo que la suspensión le abre la puerta a aceptar el compromiso de discutir seriamente el mecanismo de internas luego de esta elección.

En esa línea, se analizó que el acompañamiento a la iniciativa de La Libertad Avanza estuvo más motorizado por la necesidad de impedir el debilitamiento de la gestión. Un gesto “desinteresado” porque, si el PRO no lo fuera, ya tendría “la mitad del Gobierno”, se chicaneó cerca de uno de los participantes del Zoom en el que se tomó la decisión.

El que quedó en offside fue Hernán Lacunza, el precandidato a presidente del partido amarillo. No formó parte de la reunión en que se discutió ese respaldo ni fue advertido de ello. Desde el inicio, el exministro se manifestó a favor de las internas y, tras la definición de su espacio, reforzó la importancia de las PASO: “Mi partido eligió otro camino. Lo respeto, claro. El PRO es un partido plural, eso lo hace más valioso, no menos”. Lacunza sostendrá su candidatura incluso más allá del partido.