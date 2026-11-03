Dalbón pidió a EE.UU. que investigue las operaciones con oro del BCRA

El abogado argentino Gregorio Dalbón presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un reporte para que el organismo investigue las operaciones con derivados sobre el oro que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025. El planteo se apoya en una auditoría de la AGN que detectó una pérdida de USD 1.023 millones liquidada con divisas de las reservas y apunta a esclarecer quiénes intervinieron en las transacciones y si existieron pagos o comisiones que deban ser revisados.

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La presentación fue ingresada mediante el mecanismo Tip, Complaint or Referral (TCR), que permite aportar información al organismo regulador estadounidense. Dalbón aclaró que no busca acceder a una recompensa económica como denunciante y que la información que aportó surge de documentos públicos, publicaciones periodísticas y actuaciones judiciales en Argentina.

El abogado también solicitó que la SEC determine si tiene jurisdicción para analizar las operaciones y, en caso de corresponder, revise los registros contables y los mecanismos de control de las entidades privadas que pudieron haber participado. En el documento, Dalbón no afirma que se hayan cometido sobornos ni que existan pagos ilegales comprobados. Su pedido apunta a que se investigue si hubo comisiones, honorarios o transferencias vinculadas con los contratos de derivados que pudieron haber llegado a funcionarios extranjeros, de manera directa o mediante intermediarios.

Uno de los puntos centrales es la posible participación de Deutsche Bank AG, entidad que distintos medios periodísticos señalaron como contraparte de las operaciones. Sin embargo, el abogado advirtió que el BCRA nunca confirmó oficialmente esa información y que todavía no se conocen los contratos ni la identidad de todas las instituciones que intervinieron.

Dalbón también se refirió a los antecedentes laborales de los funcionarios argentinos y la entidad alemana en diálogo con El Destape. "Luis Caputo y Santiago Bausili trabajaron en el Deutsche Bank. Ese antecedente vuelve indispensable aclarar quiénes fueron las contrapartes, qué costos y comisiones hubo y quiénes recibieron los pagos", sostuvo.

De todos modos, el abogado aclaró que su presentación no da por probada la existencia de irregularidades: "No afirmamos que existieron comisiones indebidas: pedimos que se investigue y se conozca la documentación". En esa línea, solicitó que la SEC determine si hubo pagos a funcionarios extranjeros o intermediarios y si las operaciones quedaron debidamente registradas.

Tras las elecciones del martes en Estados Unidos, Dalbón regresará a la Argentina. Se encuentra allí trabajando en la campaña para los demócratas bajo su nueva asociación L.U.L.A. (Lucha Universal por la Libertad y el Antifascismo).

La pérdida de USD 1.023 millones que detectó la AGN

El principal respaldo documental del planteo es la auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados financieros del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025.

El informe fue aprobado el 8 de octubre de 2026 mediante la Resolución 205/2026. Allí, el organismo de control incorporó un párrafo de énfasis sobre las operaciones de opciones cuyo activo subyacente era el oro. Según la documentación, el BCRA realizó durante ese año transacciones con derivados liquidadas en dólares que terminaron con un resultado negativo de $1,469 billones, equivalente a USD 1.023 millones, con salida de divisas. La auditoría discriminó ese resultado en dos conceptos: $1,400 billones (USD 960,2 millones) correspondientes a resultados negativos en opciones y otros $68.362 millones (USD 62,8 millones) por primas de opciones.

Para Dalbón, uno de los puntos que requiere explicación es la diferencia entre ambos montos. El resultado negativo de las opciones equivale a más de quince veces las primas registradas, una proporción que, según argumenta, no se correspondería con una estrategia basada exclusivamente en la compra de opciones, donde la pérdida máxima queda limitada al valor de la prima. Por eso, el abogado plantea que debe conocerse si el Banco Central también asumió posiciones vendedoras, cuáles fueron los límites de riesgo establecidos y qué condiciones se acordaron con las entidades financieras involucradas.