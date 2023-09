Alberto Fernández y Kristalina Georgieva tuvieron una extensa charla en el G20: qué le reclamó el Presidente al FMI

El mandatario habló en su segunda intervención del día en Nueva Delhi, donde hizo énfasis en luchar por los derechos humanos y exhortó a sus pares a consolidar la justicia social.

El presidente Alberto Fernández tuvo hoy su segunda participación del día en la Cumbre del G20 en Nueva Delhi, India. En este contexto, mantuvo una "larga charla" con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien le informó que en noviembre el organismo multilateral de crédito tratará el tema de los sobrecargos, informaron fuentes oficiales.

Fernández destacó que el staff del organismo "muchas veces termina haciendo cosas que no son las que pide la política ni de Estados Unidos ni del resto del mundo". En la conversación, Giorgieva se comprometió a solucionar esta situación y además precisó que en el mes de noviembre el organismo va a tratar el tema de los sobrecargos, un pedido que viene reclamando el mandatario argentino.

Por otra parte, el mandatario propuso hoy la integración de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) al G20, cuestionó al FMI por aferrarse a "sus dogmas y mostrarse incapaz de nuevas soluciones", criticó que se prolongue la invasión rusa en Ucrania y condenó "la especulación financiera, las restricciones, los bloqueos y las barreras comerciales".

Sin la presencia de los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, en medio de discrepancias por la guerra en Ucrania, Fernández tuvo intervención en la segunda sesión de la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las 20 economías más grandes del mundo. En la junta plenaria denominada "Una familia", el presidente manifestó su preocupación por las ideas y propuestas del candidato presidencial de La libertad Avanza de ultraderecha, Javier Milei.

El discurso de Alberto Fernández en el G20 de India

El Presidente realizó un contundente discurso en el que llamó a "combatir los discursos del odio que exaltan las dictaduras y propalan la discriminación y el autoritarismo". Además, el mandatario reconoció el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo e hizo énfasis en los 40 años de democracia que cumple Argentina en diciembre.

"Argentina promueve y protege los derechos humanos. Nuestra visión es integral, y alcanza tanto a los derechos civiles y políticos como respecto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ya reconocidos. Volver atrás en los derechos otorgados solo debilita a la sociedad que los pierde", expresó el mandatario.

Alberto Fernández habló en su segunda intervención del G20 en Nueva Delhi, India, en donde remarcó la importancia de enfrentar los discursos de odio y resaltó el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo a poco de cumplirse 40 años de democracia en Argentina.

Asimismo, el jefe de Estado remarcó que "el valor de la democracia se pone en tela de juicio y el Estado de Derecho termina enfrentado a los discursos del odio que exaltan las dictaduras, niegan los genocidios y propalan la discriminación y el autoritarismo". Y, en esa línea, comentó: "Estas conductas asoman en todos nuestros países y no debemos mirar pasivamente como ese accionar se multiplica. Debemos actuar convenciendo a los descreídos y aplicando la ley a quienes quieren ignorarla. Gandhi predicaba la no violencia y ese pacifismo nunca fue sinónimo de resignación".

Luego de hacer referencia al destacado líder indio, Fernández agregó: "Frente al odio que algunos expresan, debemos imponer el ejemplo de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que todavía siguen buscando a sus hijos desaparecidos y a sus nietos y nietas robados en medio de la masacre pidiendo justicia sin transitar el camino de la venganza".

Además, el Presidente aprovechó la ocasión para hablar del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, que se cumplirá el próximo lunes, y la relación con nuestro país: "Este es un año significativo para América Latina. Chile recuerda que hace cincuenta años su democracia se quebraba. Moría Salvador Allende y se instituía una dictadura encarnada en Augusto Pinochet Ugarte, quien persiguió, torturó y asesinó a todo aquél que se enfrentaba a sus propósitos autoritarios. Argentina celebra cuarenta años de democracia ininterrumpida preservando el Estado de Derecho, tras soportar la más cruel dictadura que nuestra memoria registra".

Incluso, hizo hincapié en otro tema importante de la agenda: "Debemos incorporar la perspectiva de género y diversidad en la formulación de políticas y la generación de condiciones de igualdad, autonomía, equidad y dignidad para las mujeres en toda su diversidad. Debemos ser conscientes de que es preciso implementar políticas que acaben con la desigualdad en el trabajo de cuidados no remunerados".

En el marco de la agenda 2030, Fernández alentó a sus pares del G20 a "respetar y ampliar los derechos civiles" e invitó a "trabajar ya para consolidar la justicia social de modo tal que el desarrollo alcance a todos y no desampare a nadie". Para finalizar su discurso, resaltó: "Cuenten con la Argentina para avanzar hacia un futuro donde el azar del nacimiento no sea una marca indeleble de la inequidad. Cuenten con la Argentina para construir un mundo más justo, cooperativo, pacífico y fraterno. No hay por delante nada que importe más".