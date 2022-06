Alberto Fernández, sobre Kulfas: "Fue un gran ministro que cometió un error que no he aceptado"

El Presidente habló de la salida del exministro de Producción. "Reniego de los que hablan en off en contra de otros. Es mejor hablar francamente", dijo desde Los Ángeles a El Destape. Hoy el exfuncionario declaró en Comodoro Py.

El presidente Alberto Fernández habló de la salida del exministro de Producción, Matías Kulfas, tras su declaración testimonial ante la Justicia. Lo hizo desde Los Ángeles, donde participa de la Cumbre de las Américas. "Fue un gran ministro que cometió un error que yo no he aceptado", respondió sobre la declaración en off que circuló por los medios en perjuicio del Gobierno y que provocó el enojo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En el piso 24 del hotel Ritz donde se hospedó los días en que participó de la Cumbre, el mandatario concedió por primera vez una entrevista desde que se encuentra en Estados Unidos. "Yo no he aceptado que en off se hable mal de otro. Reniego de los que hablan en off en contra de otros. Es mejor hablar francamente", afirmó a El Destape y otros medios que participaron de la ronda de prensa.

Hoy, Kulfas negó ante el juez Daniel Rafecas que conozca algún delito cometido en la licitación por la obra del gasoducto Néstor Kirchner. El saliente funcionario había declarado en off the record a algunos medios que los pliegos de la licitación habían sido elaborados de tal manera que el único oferente posible era la empresa Techint, propiedad de Paolo Rocca.

La tensión por su eyección del gobierno fue un tema recurrente en la comitiva. Malestar, enojo y reproches al exministro. “Ese gesto muestra quiénes tienen compromiso político y quiénes tienen vocación de funcionarios”, fue una de las lapidarias frases del entorno del Jefe de Estado. Y hubo una defensa blindada a Cristina Kirchner.

Cuando finalizó la conferencia, en la comitiva respondieron sobre un pensamiento que recorre el Frente de Todos de cara al año y medio que queda: repensar el gobierno. "Todos los días repensamos el gobierno. Es un mundo que nos somete a una tormenta nueva. Vivimos un momento muy tormentoso. Para el mundo, no solo Argentina", respondieron de la comitiva.

Además, Fernández se refirió en la entrevista a este portal sobre el FMI y la posible recalibración de las metas económicas. "Nosotros no estamos pensando en acotar gastos en tema social. Argentina tiene un ritmo de crecimiento muy importante. No queremos que se desacelere. Argentina crece de un modo muy llamativo. El Fondo ya ha dicho que es necesario recalibrar todo por la guerra. Con Justin Trudeau y Jair Bolsonaro hablamos de alimentos y energía, que es lo que nos preocupa. Cualquier acción de recalibración tiene que ver con una iniciativa del Fondo que nosotros compartimos", evaluó.

Por último, volvió a respaldar su proyecto de impuesto a la renta inesperada. "Está en sintonía con el mundo. El congreso lo analizará", dijo. Además, contó sobre su relación con Cristina tras los nuevos puentes tendidos: "Hablamos cuando hace falta con ella".