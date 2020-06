Finalmente la ex candidata del macrismo que violó la cuarentena, Valeria Pereyra, realizó un descargo en las redes, en la que se victimizó por la polémica y atacó a Alberto Fernández.

"Publicaron fotos con el ex intendente y dijeron que soy anticuarentena. No lo soy, de hecho la cuarentena la respeté hasta el día 80 (diez días atrás)", explicó en un extenso video, donde además aclaró que "éramos trece personas, todas completamente sanas, y fuimos y volvimos en auto, sin contacto con nadie".

"No soy anticuarentena, solo soy opositora a este Gobierno".

Luego, prosiguió: "Subieron fotos y me trajeron un problema familiar grande, porque hubo gente que se enojó. Después de eso poco que quisieron apedrearme. Macrista, sí. Me amenazan con causas penales cuando vemos que el Presidente y el gobernador viajan por todo el país, sin usar barbijo y sacándose fotos con sus votantes. Pasa que claro, yo no los vote y soy una oposición que no se calla".

Vale aclarar que los funcionarios y legisladores de todos los partidos políticos están exentos de cumplir el aislamiento obligatorio, por considerarse actividad esencial. Algo que no le ocurre a Pereyra, que no detenta en la actualidad ningún cargo público.

"Mientras ellos nos tienen encerrados están expropiando empresas. Deberían estar en este momento presos, se robaron un PBI. Se metieron con una persona que no se puede callar", agregó.

Por último, irónicamente comentó cuales son los recaudos para evitar la propagación del virus: "No hay cura, no hay tratamiento. Solamente el aislamiento, que lo podemos lograr usando barbijo, alcohol en gel, y no saliendo por pavadas".