El senador nacional Mariano Recalde reveló un detalle en el busto de Néstor Kirchner que a primera vista pasa desapercibido. La figura tiene una curita en la frente simbolizando el recuerdo de su asunción del 25 de mayo de 2003 cuando un camarógrafo le cortó sin querer la frente con el golpe de su cámara.

"El busto de Néstor en Casa Rosada tiene un detalle genial", escribió Recalde en su cuenta personal de Facebook. El busto fue realizado por el artista Fernando Pugliese y pocos dieron cuenta del detalle en la frente.

La imagen muestra un rasgo de la personalidad de Néstor Kirchner. El ex presidente tenía siempre la intención de meterse en medio de la multitud, pese a que los custodios le recomendaban que no lo hiciera. El día de su asunción, no fue la excepción y recibió el involuntario golpe en la frente que fue inmortalizado.

La estatua había sido inaugurada por Cristina Kirchner en 2015 en un acto que compartió con el entonces presidente de Bolivia Evo Morales. El busto, ubicado en la Galería de Bustos, es recordado por la reverencia que le hizo Diego Maradona cuando visitó la Rosada, gesto idéntico al hecho por Cristina y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

La emotiva foto de Cristina con el busto de Néstor Kirchner

El 1 de septiembre de 2020, Cristina Kirchner visitó la Casa Rosada para sumarse al anuncio del acuerdo en la negociación de la deuda externa con los bonistas que establecía que los vencimientos de pago se harían en cuatro años. En ese momento, saludó el busto de Kirchner, en una escena viralizada en las redes sociales.

La fotógrafa oficial Charo Larisgoitia se encargó de inmortalizar este emocionante momento. Cristina no sólo saludó a quien fue uno de los ideólogos del movimiento nacional y popular que hoy ha vuelto a ser gobierno: también se acercó a mostrarle su afecto a aquella persona que supo ser su esposo, su compañero de vida y el padre de sus dos hijos (Máximo y Florencia).

Rápidamente, la foto de Cristina acariciando el busto de Néstor Kirchner se hizo viral en las redes sociales. Fue compartida por la cuenta oficial de Unidad Ciudadana y por la misma Charo Larisgoitia. "La Jefa y Néstor", fue el nombre que eligió la fotógrafa para denominar a la que acaso sea una de sus creaciones más recordadas y destacadas de la colección.