Peñafort: "Cristina Kirchner es una obstáculo y no van a dudar en meterla presa"

La abogada explicó que la funcionaria sería un impedimento para que el macrismo aplique un ajuste en caso de volver al poder en 2023.

La Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, alertó que el lawfare sigue vigente en la Argentina y adelantó que la oposición junto al poder judicial buscarán esta vez detener a Cristina Kirchner para poder implementar un plan de ajuste sin obstáculos.

"No pasa el sistema de lawfare sin la Corte. En Brasil la Corte lo revirtió. Acá no. La Corte protege a los actores del lawfare y colabora", explicó la reconocida abogada en una entrevista con Ari Lijalad, Roberto Caballero y Nicolás Lantos en El Destape Radio. Además precisó afirmó que "el lawfare precisa medios de comunicación, por eso lo naturalizan y nunca van a preguntar sobre eso". Asimismo remarcó que "no hay lawfare sin medios de comunicación, son los que permiten y legitiman".

Con respecto a la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa por Vialidad, Graciana afirmó: "Hoy Cristina se ha vuelto un obstáculo para determinadas medidas económicas y no van a dudar para meterla presa. Cristina peleando para que no haya aumento de servicios, Cristina peleando para que el acuerdo con el fondo no se vuelva una soga en el cuello. Creo que la Corte está conduciendo todo para sacar a Cristina de la cancha de alguna manera".

Peñafort indicó que no le preocupa la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, pero sí teme que impulsen una campaña electoral en 2023 con un desafuero. "La vicepresidenta no puede ser detenida, salvo que se trate de un delito infraganti", indicó la abogada con respecto a la protección actual que tiene la vicepresidenta de la Nación.

Acerca de la posibilidad de que el macrismo vuelva al poder en las elecciones de 2023, la funcionaria advirtió que "el lawfare va a volver y peor, porque aprendieron y perfeccionaron sus herramientas". Al mismo tiempo, denunció que "la Corte no hizo nada en estos años contra la Doctrina Irurzun, ni tampoco lo hizo la Facultad de Derecho., "Ese silencio es una complicidad que atenta con el buen funcionamiento del poder judicial", observó.

Peñafort explicó que la Corte Suprema no se expresó mediante fallos en contra de las prisiones preventivas impuestas por la doctrina Irurzun y que si lo quisieran podrían implementarla en 2023. La funcionaria analizó que los mismos sectores que imponen el lawfare son los que después orquestan golpes de Estado cuando no les satisfacen los resultados electorales.