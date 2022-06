Las mejores frases de Cristina Kirchner en Avellaneda

"No me interesa quedar bien con ningún funcionario; me importa quedar bien con la sociedad, con los argentinos, con los que confiaron en nosotros y nos votaron".

"Este es un Estado estúpido, en el que no se articula para desarticular la estafa a la Argentina. No hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas. Es necesario charlar esto".

"Las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja, sobre todo las mujeres que son las más explotadas".