La canción de Sting que eligió Cristina Kirchner para homenajear a las Madres de Plaza de Mayo

La vicepresidenta Cristina Kirchner homenajeó con una publicación en sus redes sociales a las Madres de Plaza de Mayo a 43 años de su nacimiento. "Solo ellas tuvieron coraje", afirmó.

Junto con una foto de las Madres frente a la Casa Rosada, Cristina escribió: "Hace 43 años sólo ellas tuvieron coraje. Alguien las inmortalizó en una canción: `Ellas bailan solas`".

Hace 43 años sólo ellas tuvieron coraje. Alguien las inmortalizó en una canción: “Ellas bailan solas”. pic.twitter.com/MOJxQ6jJnY — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 30, 2020

La canción que eligió Cristina para homenajearlas fue compuesta por Sting con el título original They dance alone en 1987 en el disco Nothing like the sun. Fue popularizada en dos recitales organizados por Amnistía Internacional en Buenos Aires en 1988. La canción estaba dedicada a la lucha de las mujeres argentinas y chilenas contra la dictadura militar.

El Espacio Memoria realizará hoy dos homenajes a las Madres de Plaza de Mayo al cumplirse 43 años de la primera ronda que hicieron para denunciar las desapariciones y violaciones a los derechos humanos que perpetraba la dictadura cívico militar.

"Este 2020, la pandemia obliga a las Madres a resignar la posibilidad de realizar la ronda el jueves en la Plaza y conmemorar su fecha fundacional", por eso "se realizarán dos actividades interactivas: un recorrido guiado sonoro por la historia de las Madres, en formato podcast, y una convocatoria pública a enviar un 'abrazo' a través de distintas expresiones artísticas al hashtag #MemoriaEnCasa", explicaron desde el Espacio Memoria.

Bajo la consigna "a 43 años de la fundación de Madres de Plaza de Mayo, el pueblo las abraza", los guías de esta entidad que preserva la memoria invitan "a una visita especial sonora que recorre la historia de las mujeres que desde 1977 sostienen una lucha inquebrantable por la recuperación de la memoria de sus hijos, el derecho a la verdad sobre su destino y la justicia para los responsables de sus secuestros y desapariciones".

A través de estos podcasts se intentará reconstruir los sonidos, las experiencias auditivas, que fueron claves para la reconstrucción de lo ocurrido en los centros clandestinos de detención durante la dictadura cívico-militar.