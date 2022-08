Evo Morales salió en defensa de Cristina: “Es víctima de un golpe judicial"

El exmandatario de Bolivia dialogó con El Destape Radio y aseguró que en América Latina hay una persecución contra los líderes de movimientos populares que gobernaron en la región.

En medio de la persecución judicial contra Cristina Kirchner, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su apoyo a la vicepresidenta. El líder del partido MAS calificó a la causa como un "golpe judicial" que intenta "acallar a los pueblos".

En diálogo con El Destape Radio, el exmandatario expresó: “Toda nuestra solidaridad con la hermana Cristina Fernández. Néstor y Cristina hicieron un trabajo muy solidario con los pueblos de argentina y Bolivia y admiro fundamentalmente la política social de Cristina”. En esa línea, sostuvo que "ahora los golpes de Estado son golpes judiciales para acallar a los pueblos. Esta guerra judicial contra Cristina es parte de eso".

"Aquí no nos perdona el imperio ni los lacayos bolivianos por haber cerrado la base militar de Estado Unidos y por haber nacionalizado los recursos naturales", afirmó el boliviano. Siguiendo con ese razonamiento, subrayó que "cuando democráticamente nos empezamos a liberar, o cuando hay nuevos líderes o ratificaciones, pasa eso". Y sumó: "A Lula lo encarcelaron sin pruebas. A expresidentes de la derecha, corruptos y protectores del narcotráfico, no se los toca".

"Macri enviaba armas a Bolivia. Cristina mandaba alimentos, no armas para matar al pueblo", destacó Morales. Asimismo, enfatizó que "cuando no pueden dominarnos con la cruz o con la Biblia usan normas; y cuando no pueden con las normas, usan armas", mientras que "ahora la guerra judicial... eso pasó con Lula, Dilma, Correa, y ahora pasa con Cristina".

Marchas en apoyo a Cristina

Agrupaciones políticas del Frente de Todos (FdT), organizaciones sociales, estudiantiles y organismos de Derechos Humanos de diferentes provincias están en estado de alerta y movilización e apoyo a Cristina Kirchner y en defensa de la democracia. El epicentro será Córdoba y Santa Fe. Se suman Mendoza, Neuquén, Corrientes, Tierra del Fuego y Chubut y podría haber más distritos.

Se convocó para el próximo jueves a sendas concentraciones públicas en las ciudades de Rosario y Santa Fe "en defensa de Cristina Fernández de Kirchner y la democracia". Ambas actividades tienen por objetivo brindarle apoyo a la vicepresidenta en el marco del juicio oral por la denominada causa Vialidad, en la que es una de las acusadas, y en el que la propia Cristina denunció ser víctima de persecución mediática y judicial.

La convocatoria, firmada por militantes del Frente de Todos Rosario, está citada para las 17 en la plaza 25 de Mayo de Rosario, donde cada jueves se realiza la tradicional Ronda de las Madres. "Si proscriben a Cristina, proscriben a todas y a todos. Se vulnera el Estado de Derecho y la posibilidad cierta de superar este presente de desigualdades, de pobreza repartida y de riquezas en pocas manos", aseguraron los organizadores.

También para las 17 del próximo jueves, sectores ligados al oficialismo convocaron a una movilización "en defensa de CFK y la democracia" en los juzgados federales de la ciudad de Santa Fe, ubicados en las calles 9 de Julio y Monseñor Zazpe. "La convocatoria es amplia, para que participen todos los sectores del campo nacional y popular más allá de las pertenencias a las agrupaciones", señaló a la agencia estatal de noticias Télam uno de los organizadores de las actividad en Santa Fe.