El juez Llorens, el poderoso camarista que quiere a CFK presa

Preside la Cámara Federal de Comodoro Py, desde donde firmó el fallo de los "cuentapropistas" y el sobreseimiento de Macri en el caso del espionaje al ARA San Juan. Es arquero del equipo judicial "Liverpool" y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, el núcleo conservador del Poder Judicial. Lo designó Macri y fue uno de los visitantes de la Quinta de Olivos. Hace una semana se reunió con Horacio Rosatti. Está a cargo de la revisión de la causa del atentado a Cristina.

Mariano Llorens es uno de los jueces más poderosos del país. Preside la Cámara Federal de Comodoro Py, instancia clave para todas las causas de las dos caras del lawfare: las que son para perseguir a CFK y las que cierran para blindar a Mauricio Macri. Es vicepresidente de la Asociación de Magistrados, el núcleo conservador del Poder Judicial. Es el arquero del Liverpool, el equipo de jueces y fiscales que juega al fútbol en Los Abrojos. Cuenta con apoyo de la corporación que se abroquela en tribunales para sostener sus privilegios y los de sus titiriteros. Se reunió con Macri en Olivos, tal como reveló El Destape. Y hace rato que tiene una idea en mente: meter presa a Cristina.

La magia de Comodoro Py hace que el mismo juez que la quiere presa sea el encargado de revisar todo lo que pasa en la causa, en la que se investiga el intento de asesinarla.

El currículum de Llorens es claro:

Fue designado por Macri en la Cámara Federal porteña.



Apenas asumió fue clave para citar a indagatoria a CFK en la causa “La Ruta del Dinero K”.



Siendo camarista, se reunió con Macri en la Quinta Olivos.



También visitó la Casa Rosada durante el macrismo y se juntó con Juan Bautista Mahiques, ariete del lawfare.



Protegió a Macri en causas de espionaje ilegal y es coautor de la teoría del cuentapropismo de los espías macristas.



Impidió que Amado Boudou sea querellante en la causa en la que se investiga el pago de un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele.



Pidió ya 2 veces que se junten todas las causas contra CFK, la segunda vez incluso reclamó que vaya presa.



Sobreseyó a Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan y justificó las tareas de inteligencia ilegal.

Y este es un currículum reducido.

Llorens no llegó por casualidad a la Cámara Federal de Comodoro Py. Tiene una ventaja frente al resto: concursó para el cargo en el que lo designó Macri luego de liberar espacio en la Sala I de la Cámara Federal. Mención aparte: Macri limpió a 3 de los 4 jueces que tenía esa cámara. A Eduardo Freiler le hizo un jury logrado gracias al cuasi secuestro de un senador para tener los votos necesarios en el Consejo de la Magistratura; a Jorge Ballestero lo limaron mediáticamente hasta que renunció; a Eduardo Farah lo trasladó a dedo a otro tribunal. Al único que dejó fue a Martín “Doctrina” Irurzun. Luego Macri nombró a otros 3 jueces en ese estratégico tribunal: llegaron Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los últimos dos fueron designados a dedo y hoy integran con Llorens la sala I.

Cuando fue depositado en Comodoro Py, Llorens tenía otras ventajas también: su relación personal con Gustavo Arribas, ex jefe de espías de Macri, y Santiago Otamendi, que era el viceministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos. Fue designado el 12 de junio de 2018.

Hoy mantiene sus contactos. Hace una semana, por ejemplo, estuvo con el presidente cortesano Horacio Rosatti en la reunión del titular de la Corte Suprema con los presidentes de las cámaras federales y nacionales. Posó en la foto de familia.

Los fallos de Llorens: Cárcel para CFK, cuentapropistas y ARA San Juan

A los pocos días de asumir, el 28 de junio, Llorens cumplió con lo que esperaban quienes los designaron en la cámara: confirmó los procesamientos y embargos contra Lázaro Báez en la causa bautizada como “Ruta del dinero K”. Firmó junto al camarista Martín Doctrina Irurzun. El 31 de agosto de 2018 Llorens fue clave para que se convoque a declaración indagatoria a CFK en la causa de la “Ruta del dinero K”. El pedido lo hizo la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que el macrismo reconvirtió para su esquema de persecución de kirchneristas encabezado por Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Llorens se sumó al voto de Doctrina Irurzun para darle lugar al pedido de la UIF macrista. El tercer juez, Leopoldo Bruglia, dijo que el pedido era improcedente. Bruglia, uno de los designados a dedo por Macri.

Este último miércoles, Llorens confirmó el procesamiento de CFK en una causa en la que la acusan por el uso de los aviones de la flota presidencial. Lo hizo junto a Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados a dedo por Macri en la cámara porteña y mantenidos en ese lugar por la Corte Suprema. El fallo fue interpretado en tribunales como una forma de respaldar la causa de las Fotocopias de los cuadernos ya que reinterpretó una resolución de Casación que teñía de nulidad lo actuado por Claudio Bonadío en ese expediente.

Pero Llorens fue más allá que sus colegas y en su voto de minoría reclamó tres cosas: juicio político y cárcel para CFK y que se investiguen en conjunto las causas en su contra. Un posicionamiento político-judicial del camarista con diversas aristas.

No es la primera vez que Llorens escribe que hay que unificar las causas contra CFK, algo que incluso en Comodoro Py sus colegas del lawfare consideran inviable. En julio, luego que los abogados de CFK retiraran el pedido de sobreseimiento en la causa “Ruta del dinero K”, Llorens se quedó sin poder confirmarle el procesamiento a la ex presidenta pero escribió que todas las causas contra ella debían tratarse “de manera conglobada” ya que “se trata de distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal”. Ahora, en la causa en la que acusan a CFK de mal uso de los aviones de la flota presidencial, Llorens recomendó “un análisis conjunto e integral de los elementos de prueba que, recabados en el marco de otras actuaciones -tales como aquellas en las que se investiga el traslado de bolsos o valijas con dinero en efectivo (Vialidad, José López y Cuadernos)”.

La línea de conducta de Llorens es clara: esmerilar a CFK y proteger a Macri. El derrotero de sus fallos es evidente. Es, por ejemplo, uno de los autores de la teoría del cuentapropismo de los espías durante la era Macri, que justo hacían tareas de inteligencia ilegal sobre los objetivos que le interesaban al entonces presidente. Ese fallo envejeció mal: a los pocos días apareció el video de 3 altos mandos de la AFI macrista reunidos con medio gabinete de María Eugenia Vidal para armar causas judiciales contra un sindicalista. Y uno de esos espías, el director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, explicó que todo era por orden de Arribas y Silvia Majdalani.

Llorens y Bertuzzi, los mentores del fallo de los cuentapropistas, también decidieron apartar a la comisión Bicameral de Inteligencia como amiga del tribunal en la megacausa conocida como “Super Mario Bros”. Se hicieron eco de un planteo de los exjefes de la AFI macrista, Arribas y Majdalani que buscaban revertir una decisión del juez de primera instancia. La bicameral parlamentaria que preside el diputado Leopoldo Moreau iba a aportar prueba sensible que podía complicar a quienes comandaron la ex SIDE durante la gestión cambiemita y al propio Macri.

El summum de Llorens y el espionaje fue cuando sobreseyó a Macri por las tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan. ¿Qué sostuvieron los jueces macristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi? Que las tareas de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan fueron avanzadas de la seguridad Presidencial y que no se cometió delito alguno: “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, afirmaron. El contorsionismo judicial llegó al punto de justificar las tareas de inteligencia ilegal sobre un grupo de familiares como si pudieran poner en riesgo la seguridad presidencial o la del país.

El mismo camarista es el que interviene desde la sala I en la revisión de lo que se haga en la causa por el intento de asesinato de CFK. Recientemente, como presidente de la Cámara Federal porteña, tuvo que resolver de forma unipersonal si la investigación en torno a la agrupación violenta Revolución Federal debía seguirse en la causa del intento de magnicidio o continuar de forma independiente. Decidió que no se acumule por conexidad por lo que ese expediente continuará en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y no se analizará de forma conjunta con el ataque a la vicepresidenta.

Reuniones en Olivos y la Rosada, Operación Puf y Hotel Vandenbroele

El Destape reveló que el juez Llorens se reunión con Macri en la quinta de Olivos y figura con un ingreso a la Casa Rosada para reunirse con Juan Bautista Mahiques, el ariete de la persecución judicial. La entrada del juez Llorens a la Casa Rosada, según los registros de acceso, fue el 17 de diciembre de 2018. Ingresó a las 14.07 al despacho de Asesores. Allí atendían entre otros José Torello y el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, dos miembros de la Mesa Judicial macrista. Pero además a la misma hora y al mismo lugar ingresó Mahiques, la punta de lanza de las operaciones judiciales de Macri.

El ingreso del camarista Llorens a la quinta de Olivos fue el 6 de septiembre de 2019. En la planilla figura que fue a ver a Macri, que ingresó a las 16.45 y se retiró 15 minutos después. Llegó en el auto con Pierre Pejacsevich, un ex gerente del Banco Macro que tiene una consultora financiera y es compañero de partidas de bridge de Macri.

¿Qué hacía un camarista federal en la sala de Asesores del presidente Macri? ¿Por qué fue a la quinta de Olivos a ver a Macri? No tenía ningún cargo institucional.

Los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Roberto Boico confirmaron el archivo de la causa por esta reunión de Llorens con Macri. No investigaron nada. Al igual que con los otros jueces que visitaban el ex presidente, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, Comodoro Py está decidido a hacer la vista gorda. Esas reuniones, que constan en documentos oficiales y fueron confirmadas por los asistentes, para Comodoro Py no existieron. Las de Llorens no negaron su existencia, sino que le creyeron al juez cuando dijo que fue una visita de “estricto índole institucional” y que no se puede saber si fue para otra cosa. Es falso, ya que Llorens no tenía ningún cargo institucional cuando fue a ver a Macri a Olivos. Pero archivo y punto. No investigaron nada más.

Llorens falló a favor del desarchivo de una causa que se armó para proteger a Macri de las investigaciones por espionaje ilegal. Es la causa conocida como “Operación Puf”, que se basa en escuchas ilegales realizadas por la AFI macrista y se creó para derribar el escándalo en torno al espía ilegal Marcelo D’Alessio. La denunciante original es Elisa Carrió y el objetivo de esta causa es decir que el D’Alessiogate se armó para derribar la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos. Un disparate.

Uno de los querellantes de este caso es el procesado fiscal Carlos Stornelli, quien había apelado el archivo del expediente. Llorens y Bruglia le dieron la razón al Stornelli. La decisión no sorprende. El fallo que firmaron este miércoles también busca sostener a la causa de las Fotocopias.

Llorens también intervino para que Amado Boudou no pueda ser querellante en la causa donde se investiga el pago de más de 4,5 millones de pesos -con un hotel boutique incluido- a Alejandro Vandenbroele, el testigo clave para condenarlo por el caso Ciccone.

El arquero de Comodoro Py

Llorens ataja en el equipo de fútbol que comparten el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, que comandan el juicio contra la ex presidenta en la causa Vialidad. “Que gran momento de fútbol in estos cracks!! (Menos yo)!!!”, publicó Llorens en su cuenta de Twitter el 30 de diciembre de 2018. Había asumido como camarista federal 6 meses antes.

Ante la consulta de El Destape, el juez Llorens contestó: "Yo pertenezco a ese equipo desde 1987!!! Y jugué todos los torneos donde se presentó desde esa fecha". Agregó que tiene en la oficina una estatuilla de John Lennon y un mate del equipo. Un provocador, al igual que el juez Giménez Uriburu que, tras conocerse su pertenencia al mismo equipo que el fiscal, posó con el mismo mate del Liverpool durante la audiencia del juicio contra CFK.

Con el pedido de cárcel para CFK que realizó Llorens este miércoles se redobla el ataque judicial contra la vicepresidenta, justo cuando Cristina había expuesto la persecución en su contra al desarticular punto por punto la acusación en el juicio de Vialidad. Las palabras del presidente de la Cámara Federal porteña y vicepresidente de la Asociación de Magistrados no parecen azarosas. Menos en este contexto. Dan cuenta de que el hostigamiento del Poder Judicial a Cristina continuará.