Una buena para Mauricio Macri: salió tercero en un torneo de bridge mientras la justicia lo acorrala

En medio de las malas noticias judiciales que complican a Mauricio Macri, el ex presidente tuvo una buena: salió tercero en el torneo de bridge en el que compitió durante la cuarentena por el coronavirus. El equipo del ex presidente, llamado "MM" en honor a Macri, logró el podio en la Copa América del juego de cartas organizado por la Asociación de Bridge Argentina. Macri dedicó su tiempo al bridge durante la cuarentena mientras la justicia lo rodea en las causas por el vaciamiento del Correo Argentino y el espionaje ilegal durante su mandato.

Macri participó de la Segunda Copa América organizada por la ABA -Asociación de Bridge Argentina- junto a otras cuatro personas mantienen un equipo que se llama "MM". Ahí, Macri, lleva adelante su participación en la cual se lo reconoce bajo el seudónimo MauricioM1. A principios de este año, se supo que el ex presidente no solo era un aficionado al bridge, si no que también tenía el deseo de convertirse en jugador profesional de este juego deportes. Incluso, contrató un profesor personal para seguir desarrollándose en el arte de las cartas. Sin embargo, los conocedores del juego y del ambiente del bridge confiesan que Macri es un jugador "del montón" que no se destaca.

El bridge es uno de los juegos "mentales" que el Comité Olímpico toma como deporte, pero que en realidad no tiene muchas chances de ingresar dentro de un Juego Olímpico. En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Macri eligió el bridge como su pasatiempo principal mientras se encuentra recluido en su quinta Los Abrojos, junto con Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia.

Los compañeros del equipo de bridge de Macri

Entre los jugadores que lo acompañan al ex mandatario hay empresarios y líderes de Cámaras de varios sectores de la industria. Incluso, también hay grandes maestros de la disciplina. Mauricio Macri está rodeado por Ernesto "Tito" Muzzio, un histórico jugador argentino que, entre otras cosas, ganó el torneo de la República en 2006 y tiene diversos cursos de la disciplina. Incluso tiene un par de entrevistas en YouTube.

Otro de los compañeros se llama Héctor Camberos. Fue directivo de la Cámara Argentina de la industria química y petroquímica en plena presidencia de Mauricio Macri: de 2016 al 2019. Es el actual CEO de DAK Américas y antes había trabajado durante más de 20 años en la empresa petroquímica Dupont.

También está Pablo Lambardi.. Antes de haber sido parte del equipo de Mauricio Macri, Lambardi fue parte el equipo de Franco Macri que se llamaba "SOCMA", Fue maestro de Bridge y disputó diferentes torneos representando tanto a Argentina como a Inglaterra.

Los últimos dos son Luis Palazzo y Pedro “Pierre” Pejacsevich. El primero jugó varios campeonatos internacionales representando a Argentina. Sin embargo, también fue organizador de torneos de bridge en diferentes puntos. Por ejemplo: en el Conrad de Punta del Este. El segundo es parte de una de las familias mas aristócratas del país. Fue gerente del Banco Macro, tiene 53 años y armó una consultora financiera en 2017. En sus redes sociales es muy crítico de la gestión de Guzmán al frente del Ministerio de Economía. También es un militante anticuarentena.