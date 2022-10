El conmovedor relato de Correa sobre su encuentro con CFK: "Los ojos llenos de lágrimas"

El ex presidente de Ecuador dijo que notó a la vicepresidenta "llena de energía" y que fue emotivo verla tras el intento de magnicidio.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa habló de la reunión que mantuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner a quien la vio "llena de energía". El dirigente ecuatoriano contó que se emocionó al ver a la líder peronista luego del intento de magnicidio en su contra.

"Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi a Cristina Kirchner, está viva de milagro", afirmó Correa en una entrevista con la AM 750. Luego cruzó a los medios: "Inoculan odio para que alguien se crea héroe disparando. No solo es culpable el que apretó el gatillo. El ataque es consecuencia de los discursos de odio", señaló.

"Hay una prensa con doble moral. Por una parte inoculan odio y por otra parte se van a rasgar las vestiduras y van a hablar bien de Cristina Kirchner cuando esté liquidada. Eso buscan día a día para intentar neutralizando. Le hacen mal a uno, quizás uno se juega la vida cada día, pero también le hacen mal a la democracia", cruzó Correa.

Correa contó que se enteró del atentado a Cristina Kirchner en Bélgica por las redes sociales. "Imaginen el terror de mi familia cuando supieron lo que pasó y de lo que piensan cuando vengo a Latinoamérica", sostuvo el ex presidente de Ecuador en referencia a su forzada salida de América Latina.

El ex presidente de Ecuador opinó que Latinoamérica vuelve a recuperar gobiernos progresistas y sostuvo que la región tuvo una de sus mejores etapas históricas entre 2002 y 2014. "Mientras Estados Unidos en 2008 con la crisis estaba en problemas, América Latina crecía y reducía la pobreza. Después vino una restauración conservadora, que no fue democrática en la Argentina. Scioli no perdió contra Macri, sino contra el Grupo Clarín. Para que haya elecciones libres no tiene que haber manipulación. Nos han robado la verdad. Si no se resuelve, no vamos a tener democracia formal, porque democracia real nunca hemos tenido”, agregó.

Cristina Kirchner recibió el jueves en su despacho del Senado a Correa y a la extitular de la Asamblea Nacional de ese país Gabriela Rivadeneira. "Hoy recibí a dos queridos amigos y compañeros de Ecuador, Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira", informó la presidenta del Senado en su cuenta de Twitter.

"Siempre es bueno compartir y conversar con ellos sobre la realidad que viven nuestros pueblos", añadió Fernández de Kirchner, quien adjuntó una foto del encuentro con ambos dirigentes.