Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, se refirió a la declaración de la vicepresidenta de ayer en la causa Dólar Futuro y dijo: "Si esto fuera un homicidio nos acusaron de matar a alguien que está vivito y coleando"

"Fue una audiencia muy positiva. Las palabras de Cristina siempre tienen un impacto muy fuerte adentro y afuera de tribunales. Los portales de noticias hablaron de un ataque a la Justicia, luego que Comodoro Py va a resistir y luego que el tema no tiene importancia", afirmó Beraldi en declaraciones a El Destape Radio.

Por otro lado, el letrado indicó: "Claramente acusaron el golpe. No hay ningún delito que merezca ser juzgado en un juicio oral en el caso Dólar Futuro. Si esto fuera un homicidio nos acusaron de matar a alguien que está vivito y coleando. Siguió el abogado: "Después de haber escuchado las intervenciones de Cristina, Kicillof y Pesce no hay ninguna duda de que aquí no hay ningún delito. Deberían dictar el sobreseimiento. No hace falta pedir nada, basta que apliquen la ley en este caso que es parte del lawfare".

En ese sentido, Beraldi agregó: "Esta causa la usaron como leading case de lo que eran supuestamente las causas corruptas. El caso Dólar Futuro es igual a los otros casos como Hotesur u Obra Pública: no hay ninguna prueba de lo que acusan. La idea de que hubo una sobreasignación de fondos para Santa Cruz ya fue refutado de forma categórica. Lo del Memorándum ya sabemos que es otra payasada".

Además, aseguró: "Les queda como bastión eso que denominan Cuadernos y ahí también están flojos de papeles. No tienen ningún elemento que vincule a Cristina. La gente a la que hicieron arrepentir para que acusen a Cristina no dijeron nada. La causa de los Cuadernos de la fantasía. Si fuera por lo que dicen los diarios tendrían que estar todos condenados a perpetua". En otro sentido, dijo: "Llamaron livianamente Comisión Beraldi al Consejo Consultivo que integré".

Sobre las reformas a la justicia propuestas por el Presidente, afirmó: "El Tribunal de Arbitrariedades es algo que se viene discutiendo hace 40 años porque la Corte no puede procesar la cantidad de casos que le llegan. Con el artículo 280 la Corte trata los recursos que se le antojan y eso es claramente arbitrario. Necesitamos una Corte mucho más transparente, que tenga plazos para expedirse. Hay que avanzar en una reforma en el Consejo de la Magistratura".

Particularmente, sobre la creación de una comisión parlamentaria, aseguró: "En el Congreso hay muchos antecedentes de Comisiones Bicamerales para tratar temas que tienen importancia institucional. Sería muy valioso que el Congreso analice como se puede preservar la independencia de los jueces. El Congreso puede preservar que poderes fácticos o mediáticos se entrometan en el trabajo de los jueces. A Lázaro Baez la aplicaron una condena fenomenal por la presión mediática. Dicen que el Gobierno está contra la Justicia y eso es falso. El Gobierno quiere una mejor Justicia".