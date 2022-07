Discurso de Cristina Kirchner: qué dijo la vicepresidenta hoy, frase por frase

La vicepresidenta habló de la inflación, el déficit, Guzmán y las elecciones en un acto por Perón.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó hoy que Juan Domingo Perón decía que “el proceso capitalista debe ser conducido por el Estado”, y consideró que "el mejor homenaje para el fundador del justicialismo "es ver lo que hizo y tratar de arrimar el bochín", al disertar en la ciudad bonaerense de Ensenada como parte de los homenajes del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte de quien fuera tres veces presidente de los argentinos.

Las principales frases y los ejes más destacados de su discurso

Planes sociales: "No digo que haya que sacárselos a nadie"

"Cuando llegamos al gobierno, en el año 2003, el plan jefes y jefas ascendía a más de 2 millones de personas. Cuando terminamos nuestro gobierno, el 9 de diciembre del 2015, solamente quedaba un 10% de aquellos planes".

"Fuimos nosotros los que creamos y construimos la Asignación Universal por Hijo (AUH). Hoy llega a más de 4 millones de niños y niñas en la Argentina, el 50% de ellos en nuestro país -según la estadística- son pobres. Está claro que el principal sujeto social a apuntar es a ellos, que además en el caso de la AUH es con la contraprestación de educación y salud".

"La AUH representa, en términos de presupuesto, el 0,52% del PBI y beneficia a más de 4 millones de niñas y niños cuyos padres y madres no tienen empleo formal. El programa político de Potenciar Trabajo, que es lo que debemos repensar y rediseñar, agrupa a más de un millón de beneficiarios y representa el 0,40% del PBI".

"No estoy diciendo que hay que sacarle nada a nadie. No se puede fungir como movimiento social y cuando uno hace una crítica, atacar como partido político. Cuando se movilizan, en la 9 de julio, dicen nombres de partidos políticos. No estoy en contra... Soy militante política de toda la vida. Digo, entonces, que son partidos políticos y creo que debemos abordar este tema".

Salario Básico Universal: "Que la ayuda la cobren todos"

"Necesitamos empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico. Creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política, pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie. Que ésta es la gran ventaja de la AUH, la independencia. Es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar. Si hay 7 millones de trabajadores informales en Argentina, ¿por qué reciben un ingreso extra poco más de un millón y no los 7 millones? Nadie me lo puede responder, que la ayuda la cobren todos".

Cristina Kirchner remarcó que es imprescindible resolver este problema porque "divide al campo nacional y popular" y "terminan enfrentando a los pobres con los pobres". Citando a Perón, pidió "unificar la base de los trabajadores" y disparó contra el discurso de los medios de comunicación, pidiendo que el frente "construya una realidad distinta".

La repuesta a Alberto Fernández: "A Perón lo persiguieron por usar la lapicera"

"A Perón se le ocurre ir al Departamento Nacional del Trabajo, que no lo conocía ni el gato a ese departamento, en junio. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cazó la lapicera y no la largó más; cazó la lapicera y entró a firmar".

"¿Y qué firmó Perón? El Estatuto de Perón, derechos... Se ganó el odio de los terratenientes argentinos. También firmó el aguinaldo, las vacaciones, reconoció a los sindicatos, fundó la justicia del trabajo. Se la pasó firmando, firmando y firmando. No largó la lapicera, lo mantuvo". Y añadió: "Esto es lo que Perón decía: la conducción, el amor del pueblo, la convicción por sus dirigentes es en base a los hechos. Hasta Jesús necesitó milagros para que lo siguieran".

"¿Por qué fue tan atacado Perón? Porque usaba la lapicera en favor del pueblo. Por eso lo atacaron, por eso lo metieron preso, por eso bombardearon una Plaza. Nunca en la historia hubo casos donde las fuerzas armadas bombardearon su propio país"

La crítica a Guzmán

"No estoy de acuerdo con todo lo que dice Melconian, no hace falta aclararlo. Pero coincidimos en algo y no es poco, el problema de bimonetarismo. Yo digo que es el principal problema de la inflación, él dice que no, que es el déficit fiscal. En ese coincide con Guzmán".