La vicepresidenta Cristina Kirchner fue contundente al exponer que los jueces que van a juzgarla por la causa de dólar futuro no dan la cara ante los medios de comunicación y no son reconocidos por los argentinos. En cambio, remarcó que los medios se encargaron de mostrar su rostro ante la población.

"Yo siempre di la cara, he ido a todas las indagatorias que me citaron, incluso cuando me citaron 8 veces a indagatoria. La voy a seguir dando", afirmó en la audiencia clave por la causa dólar futuro.

La ex presidenta apuntó contra los jueces: "Siempre el anonimato de quienes deciden este tipo de casos es muy recomendable". En ese momento señaló que solo conoce la cara de la integrante de la sala I de la Casación integrada por Ana Figueroa, sin embargo no conoce a los demás camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

La vicepresidenta expuso que no conoce la cara de los jueces para demostrar la importancia de la declaración presencial que le fue negada por el coronavirus en la Argentina. "Es importante que las partes dan las cara y quienes llevan adelante el juicio da la cara", enfatizó.

Cristina Kirchner explicó que además de negarle la presencialidad, también le habían prohibido la transmisión de la audiencia, que luego consiguió tras apelar en reiteradas oportunidades. Antes había recordado que la audiencia había sido fijada el 1 de marzo, día de apertura de las sesiones ordinarias donde tiene que estar la vicepresidenta por orden de la Constitución.

"No puede pensar que no fue lawfare. Me preocupa que los jueces y sus secretarios no sabían que el 1 de marzo, los presidentes dan el discurso de apertura y la vicepresidenta debe ir porque encabeza el Senado como establece la Constitución", sostuvo y agregó: "Es preocupante que fijen una audiencia para el 1 de marzo cuando se sabe que había una asamblea legislativa. Si esto fue un error y no lawfare también es muy grave, porque se desconoce la Constitución".

De qué trata la causa y por qué piden ser sobreseídos los acusados

Cristina Kirchner y Kicillof (ministro de Economía al momento de los hechos investigados) solicitaron sus sobreseimientos cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ratificó el año pasado que se llevaría a cabo el juicio oral.

Sus defensas sostuvieron que las pericias realizadas cuando la causa llegó al TOF 1 determinaron que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo como "herramienta de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país" y que no hubo perjuicio para el Estado nacional, sino, por el contrario, se produjeron ganancias.

Luego de diversas resoluciones, el caso llegó por vía de apelaciones a Casación, que convocó a las partes a una audiencia preliminar para el 1º de marzo, fecha que coincidía con la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y en la Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires.

La sala I de Casación, finalmente, modificó la fecha de convocatoria para el próximo jueves. La causa se inició por una denuncia de diputados del PRO en octubre de 2015, quienes sostuvieron que entre agosto y noviembre de 2015 el Banco Central cerró contratos a "dólar futuro" con los cuales se habrían ejecutado supuestas maniobras anómalas.

El fallecido juez Claudio Bonadio consideró que hubo delito y procesó a Cristina Kirchner, Kicillof y a exdirectores del Banco Central por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública.

En agosto del año pasado se conocieron los resultados del informe pericial de 82 páginas realizado por el Cuerpo de Peritos de la Corte que había encargado el TOF 1: en esa pericia, firmada por Carlos Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño, más la participación de peritos de parte, se concluyó que la operatoria de dólar futuro del año 2015 no generó perjuicio para el Estado.