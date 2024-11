Avanza la proscripción de CFK: ¿La “Ficha limpia” es aplicable a la expresidenta?

Este miércoles se tratará en la Cámara de Diputados el proyecto “Ficha limpia” que impulsa el macrismo junto a LLA para inhabilitar a un candidato condenado en dos instancias. Se trata de una iniciativa que tiene nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal el último miércoles. El debate jurídico que ya se abrió sobre esta normativa es si de aprobarse –tras Diputados pasará al Senado- puede aplicarse a la expresidenta o no dado a que la ratificación de la condena por parte de tres jueces vinculados al macrismo fue previa al tratamiento legislativo del proyecto.

“Ficha limpia” es el instrumento con el que los bloques antikirchneristas pretenden proscribir a la expresidenta de futuras elecciones hasta que intervenga la Corte Suprema. La iniciativa que impulsa el PRO “tiene por objeto establecer la inhabilitación para la postulación como precandidato o candidato a cargos públicos electivos nacionales de las personas que hayan sido condenadas y su sentencia confirmada por una instancia superior hasta el cumplimiento efectivo de la totalidad de la pena correspondiente o hasta su eventual revocación o anulación posterior." Es evidente a quién está dedicado el proyecto.

A sabiendas de que con esta herramienta legislativa se busca evitar la competencia electoral de CFK en próximos comicios, el mismo día de la ratificación de la condena en el caso Vialidad, el presidente Javier Milei afirmó en Radio Rivadavia: “Nuestro bloque de La Libertad Avanza está trabajando con el PRO y diputados que tienen buena relación con nosotros para impulsar el proyecto de Ficha limpia”.

No obstante las intenciones del macrismo y LLA –que cuentan con el apoyo de un sector de la UCR y de la Coalición Cívica-, el proyecto debe aprobarse en Diputados y luego en el Senado donde el peronismo tiene mayoría (33 de 72 votos). Pero además, aún siendo aprobada en la Cámara alta, de acuerdo a prestigiosos juristas la ley no podría aplicarse a Cristina.

El catedrático de Derecho constitucional (UBA), Gustavo Ferreyra, explicó a El Destape: “La ley de ‘Ficha limpia’ supone la introducción de un requisito de elegilibilidad para ocupar y desempeñar cargos públicos electivos. Hay un único modo de concebirla: que la sentencia condenatoria se encuentre firme y pasada en autoridad de cosa juzgada formal y material. Sin sentencia que posea firmeza, por ejemplo, en el caso que exista una apelación a la Corte Suprema de Justicia, la decisión se encuentra en debate por lo que se introduciría un elemento claramente inconstitucional”. Los abogados de CFK ya adelantaron que recurrirán la condena ante el Tribunal Supremo.

En esa línea, el constitucionalista Ferreyra agregó: “La presunción de inocencia, una garantía inventada hace más de dos siglos, recién termina en el supuesto que una decisión jurisdiccional haya adquirido firmeza y por tanto sea inapelable”. La presunción de inocencia que menciona Ferreyra posee jerarquía constitucional desde 1853 en la Constitución y le fue brindada, también, jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.

El prestigioso jurista también aclara que “en el caso que se legislase, por ejemplo, en 2025 y se sancione la ley de ‘Ficha limpia’, esa ley solamente deberá abarcar las conductas acaecidas con posterioridad a su entrada en vigencia; en caso, que se pretendiese su aplicación retroactiva, deberá ser acusada de inconstitucionalidad porque corromperá el principio de legalidad en materia procesal y penal”. Es decir, no podría aplicarse a CFK porque la condena sería previa a la existencia de la ley.

En una línea similar se manifestó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Este jurista –que lejos podría tildarse de kirchnerista-, aseguró en la red social X que de aprobarse la Ley de ‘Ficha limpia’ no podría aplicarse a la expresidenta porque no puede ser retroactiva.

“En torno a los proyectos de ley que actualmente se debaten en la Cámara de Diputados denominados ‘Ficha Limpia’, los cuales tienen por objeto inhibir a las personas el pleno ejercicio del derecho político a ser elegido cuando son condenadas por determinados delitos, asoma una cuestión trascendental que necesita ser constitucionalmente analizada: la aplicación retroactiva o prospectiva de la ley”, comenzó su tuit Gil Domínguez. “Si se considera que se trata de una ley de naturaleza o contenido penal, entonces, se aplica el principio de irretroactividad de las leyes penales previsto por el art. 18 de la Constitución argentina y el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, explicó. Y “si se considera que se trata de una ley de naturaleza o contenido no penal, entonces, rige el art. 7 del Código Civil y Comercial que establece como regla que las leyes no tienen efecto retroactivo, y que por si excepción se habilita su aplicación retroactiva, no pueden afectarse derechos fundamentales y derechos humanos (como el derecho político a ser elegido)”. Por eso, concluyó: “En ambos casos, la sanción de una ley de ‘Ficha Limpia’ no puede tener una aplicación retroactiva y solamente regiría respecto de los hechos y eventuales condenas acaecidas a partir de su entrada en vigencia”.

De aplicarse este criterio jurídico, la iniciativa del macrismo, la LLA y sus aliados perdería su sentido. Por eso, el diputado del PRO Damián Arabia se apuró en intentar instalar que la retroactividad debe contemplarse desde el momento de una candidatura oficial y no desde la ratificación de la condena de un futuro postulante. “Ante reiteradas consultas lo pongo para que quede claro: la ley nunca es retroactiva pero tampoco es necesario: en las próximas elecciones podemos establecer el criterio que se considere, porque no es sobre un juicio o condena pasado, sino condiciones electorales futuras. Fin.”, tuiteó el mismo día en que se conoció el fallo de Casación.

El pasado 13 de noviembre, los camaristas de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, definidos por Cristina como "Los copitos de Comodoro Py", ratificaron la condena que el Tribunal Oral Federal N° 2 sentenció en diciembre de 2022 en el caso de la Obra Pública Vial en Santa Cruz, en la que CFK fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo hicieron a puro show mediático y sin responder los argumentos de las defensas ni aportar un solo criterio nuevo al veredicto. Solo replicaron lo dicho por el TOF2.

Hornos, Borinsky y Barroetaveña tienen en común un vínculo directo con Mauricio Macri. Los primeros dos, como reveló El Destape, visitaban al entonces presidente en la Quinta de Olivos y Casa Rosada en secreto, a espaldas de sus pares. Hornos incluso tiene una denuncia de su pareja por violencia de género, a la que apeló Cristina para recusarlo de esta causa. El tercero fue designado en Casación por el propio Macri y en quedó envuelto en un escándalo por votar sacar al empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente, del juicio de la causa Cuadernos y pasarlo a la justicia electoral por considerar que no pagó coimas sino aportes de campaña irregulares.

Tras ese fallo con el sello del lawfare, el PRO, la LLA, un sector de la UCR y de la Coalición Cívica se apuraron en agitar la iniciativa de “Ficha limpia”. Este viernes, la diputada nacional por el radicalismo Karina Banfi dio a entender que estarían los votos para aprobar la ley que proscribiría a CFK en Diputados. “Este miércoles llevamos al Recinto #FichaLimpia. La UCR, el PRO, LLA y con el apoyo de CC y Encuentro Federal, daremos presente para terminar con la reincidencia de políticos corruptos que quieren seguir robando del Estado”, aseguró en X.

De acuerdo al mentado proyecto, no podrán presentarse a elecciones “las personas condenadas por delitos dolosos a pena privativa de libertad, multas y/o inhabilitación, con resolución judicial condenatoria confirmada en segunda instancia”. “La prohibición prevista en el presente inciso durará hasta el cumplimiento efectivo de la totalidad de la pena o hasta su eventual revocación y/o anulación posterior”, se agrega. Para bloquear la candidatura de Cristina se especifica que “los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones nacionales en violación a lo establecido en el presente artículo”.

El diputado peronista Juan Manuel Pedrini afirmó a El Destape, en el programa Argentina Política, que quienes persiguen a Cristina complementan el Lawfare con la iniciativa de la “Ficha limpia”. Para el legislador nacional la iniciativa nunca puede ser retroactiva por lo que no es aplicable a CFK.

Desde la víspera del fallo de Casación, en el entorno de la expresidenta comenzaron a promover una posible candidatura suya en futuras elecciones. Por ejemplo, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza tuiteó tras el fallo de Casación: “Ni muerta, ni presa. PRESIDENTA”.

Estos posicionamientos evidencian que el debate en torno a esta iniciativa de “Ficha limpia” no será menor.

En este contexto, también adquiere otra relevancia la Corte Suprema, que tras los recursos que se presentarán contra el fallo de Casación será la que tendrá la última palabra sobre la libertad y candidaturas futuras de CFK. Solo un pronunciamiento de la Corte, que en diciembre quedará con 3 integrantes por la jubilación de Juan Carlos Maqueda, le da firmeza a una condena y la vuelve ejecutable. Pero los supremos no tienen plazo para expedirse. Se descuenta que si la iniciativa de “Ficha limpia” fracasa, la presión por parte del macrismo y el gobierno para que el Tribunal Supremo brinde una definición respecto a la expresidenta en el corto plazo será mayor.