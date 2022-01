Caamaño de la AFI: "No puedo asegurar que no haya otros videos"

La interventora de la AFI afirmó que el macrismo debe explicar por qué filmaron la Gestapo Antisindical.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sostuvo que la Justicia deberá dilucidar por qué filmaron la reunión en que el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, reconoce que quieren crear una Gestapo para perseguir sindicalistas de la oposición. La funcionaria además no descartó que existan nuevos videos y reveló que en otra parte del audio Villegas pide ir contra la estabilidad laboral de los empleados públicos.

"No puedo asegurar que no haya otros videos. Lo que nosotros encontramos en un disco rígido es un back up. El original lo tiene alguien más", explicó Caamaño en diálogo con Fernando Cibeira en El Destape Radio. La funcionaria contó que no se revisaron todos los discos que tienen y que parte de su trabajo como interventora es ordenar el material. Caamaño contó que hasta el momento encontraron el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan, mails pinchados y pruebas del armado de causas.

"Hay una estrategia antisindical que se demuestra no solamente en este caso contra la construcción, sino que en las dos horas de audio también Villegas dicen que van a ir contra la estabilidad laboral a los empleados públicos. Es una locura, iban por todo", sostuvo Caamaño, quien dijo que Vidal no podía desconocer la reunión porque sostuvo que era un encuentro de trabajo.

La funcionaria detalló que las cámaras que filmaron le reunión no usan cables y tienen una memoria interna que permiten guardar las imágenes. Caamaño desestimó que el video lo haya filmado un agente cuentapropista y aseveró: "No hay cuentapropismo en la AFI, porque cuando hay cuentapropismo hay extorsión. Si te filman donde vos podés tener algún problema, entonces te extorsionarían con que si no muestran la filmación. Acá nunca hubo una denuncia de extorsión de ninguno de los filmados. Esto es una orden que se bajó. Lo que hay que descubrir es a quién le sirve este archivo. Esto le puede servir a, como dijo Macri, los que sacan el pie del plato de Cambiemos, desaparecen".



Por otro lado, Caamaño apuntó contra Vidal por la respuesta que brindó en una entrevista con medios de comunicación y sostuvo: "En principio, que explique por qué tenía un teléfono encriptado pagado por la AFI. Los periodistas estuvieron 10 días explicándole cómo iba a ser la entrevista, y aun así no pudo dar explicaciones satisfactorias".



"Los tres agentes de la AFI obviamente fueron porque son parte de la mafia nacional, y ella manejaba la de Buenos Aires", puntualizó y añadió: "Ella dijo que con la AFI tuvo muy poco contacto, sin embargo, utilizaba un telefono encriptado que le pagaba la agencia tanto a ella como al procurador Conte Grand".