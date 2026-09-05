La crisis de ingresos explota en deuda, Milei galtieriza Malvinas y se reactivan las Fuerzas del Cielo

Dos mapas superpuestos de la Argentina dan cuenta del desastre económico en curso. Uno muestra la extensión y profundidad del endeudamiento y la mora que azota a unos siete millones de argentinos. El otro traza la geografía del derrumbe productivo, la destrucción del empleo y la crisis de ingresos que está en la base del problema. Con la economía doméstica en crisis y la imagen en picada, Javier Milei recurrió al algoritmo para recuperar oxígeno boqueando medidas soberanas que, hasta esta semana, el Gobierno se negó a tomar. O peor: emprendió en sentido contrario.

{{{htmlAmp}}}

El Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, relevó la velocidad del deterioro sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central. La tasa de mora nacional trepó del 3,6% al 17,4% entre julio del 2024 y el mismo mes del 2026. La deuda real creció 85,6% en dos años, mientras la morosidad se multiplicó casi por ocho, un 793,8%. De los 19,6 millones de personas con deuda registrada, 4,9 millones ya están en mora.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Una lectura en detalle exhibe el fenómeno de la deuda como barómetro social. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el 81% de la población adulta tiene algún tipo de deuda, la mora ronda el 20% en barrios del sur, como Villa Soldati, y baja a entre 8% y 10% en el norte, en Coghlan o Colegiales. En el AMBA bonaerense, el endeudamiento alcanza al 25% frente a un 10%-15% en el resto de la provincia, y los cordones industriales de Rosario y de Córdoba capital están más golpeados que el resto de sus provincias.

El diagnóstico incluye un dato de alta sensibilidad política: entre los jóvenes —donde Milei se hizo fuerte en 2023— la mora se disparó en el último semestre y en algunas entidades toca el 50%. El informe vincula el fenómeno con la informalidad laboral, que empuja a esa franja a financiarse fuera del sistema bancario tradicional: el 36% de los deudores jóvenes concentra sus obligaciones en neobancos y billeteras digitales. El Centro de Economía Política (CEPA) atribuye ese derrumbe a la caída del salario real, que acumula un retroceso del 8,7% desde la asunción de Javier Milei.

Demolición productiva

El informe del Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el SIPA, profundiza en la raíz de la crisis. Desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2026 cerraron 24.437 empresas y se destruyeron 205.680 empleos privados registrados en todo el país, el peor registro de destrucción productiva desde 1996.

Buenos Aires concentra el mayor daño absoluto: 5.374 empresas menos y 73.370 puestos perdidos, casi 22% de los cierres y más del 35% del empleo destruido a nivel nacional. Le siguen Córdoba, con 4.159 empresas y 15.460 empleos, y Santa Fe, con 2.774 cierres y 11.570 puestos, los tres motores industriales del país.

Informe del Instituto Argentina Grande

En términos relativos, el castigo golpea con más crudeza al norte y a la Patagonia austral. La Rioja perdió el 20,3% de su stock empresario, Catamarca el 15,5% y Chaco el 13,6%. En empleo, Santa Cruz cayó 15,9%, Tierra del Fuego 13,2% y Formosa 11,5%. Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Tucumán y Misiones registran pérdidas de entre 5% y 8% en empresas, y de 2% a 4% en empleo formal.

La ruta de la destrucción productiva coincide con la geografía de la deuda La Rioja encabeza el ranking con 23,99% de mora, seguida por San Luis, con 22,24%, y Santa Cruz, con 21,93%. Buenos Aires figura séptima, con 20,17%, por encima del promedio nacional. En el otro extremo, La Pampa exhibe la mora más baja del país, 9,01%, seguida por CABA, con 11,71%, y Entre Ríos, con 13,3%. La coincidencia no es casual: el derrumbe de la producción y el empleo precipita la crisis de ingresos que impulsa la deuda para gastos de supervivencia y acumula dos años de consumo a la baja.

Mapa de la Deuda

En el informe del IAG la única excepción es Neuquén, con saldo positivo en ambos indicadores gracias al boom hidrocarburífero de Vaca Muerta, y Río Negro, que sumó empleo aunque no evitó el cierre neto de empresas. El contraste confirma que el modelo genera valor en los enclaves exportadores y destruye el tejido productivo en el resto del territorio. El primer bimestre de 2026 fue el peor desde 2007 en cierres empresariales, con 2.242 empresas menos en sesenta días, y Argentina pierde hoy 31 empresas y 254 empleos privados por día.

Javier Milen en cadena nacional

Malvinas al rescate

En ese contexto de deterioro social, el discurso por cadena nacional eligió un símbolo de la memoria histórica para recuperar agenda y relato. El mensaje, que encadenó el reclamo soberano con el RIGI, la inversión, los recursos críticos, la geopolítica, los derechos sobre Antártida y las disputas domésticas, repuso a Milei en la conversación digital, ecosistema originario del experimento libertario donde la figura del presidente transitaba en acelerada declinación.

Un relevamiento de QSocial sobre 2.775 publicaciones y 4.570 comentarios de Instagram, en las primeras catorce horas tras el anuncio, mostró un cambio en la tendencia: las publicaciones sobre recursos y alianza con Estados Unidos reunieron 458.580 acciones, seis veces más que las de 1982, veteranos o Mundial.

El 42,7% de las acciones se concentró en la hora posterior a la cadena, y el 56,8% en las tres horas siguientes. Según el informe, esos datos exhiben un patrón de instalación coordinada antes que de conversación espontánea. Por esa razón, el dato más revelador no es el volumen, sino el origen. La cuenta El Peluca Milei reunió 265.860 acciones con seis publicaciones, cinco veces el rendimiento de la Oficina del Presidente. Diez emisores concentraron el 54,7% de las acciones totales. Entre ellos se lucieron las cuentas de Las Fuerzas del Cielo, la red de militancia digital que venía brillando por su ausencia: en el debate por la ley de tierras produjo apenas el 0,9% de las interacciones en un mes, y esta vez igualó ese volumen en una sola noche.

"Gordo Dan", líder de las Fuerzas del Cielo

El retorno de las Fuerzas del Cielo a la arena digital marcó la consolidación de Santiago Caputo como jefe del relato, luego de un enésimo intento de reemplazo de los primos Martín y Lule Menem al amparo de Karina Milei. La pretensión de desplazar las milicias digitales que responden al asesor monotributista por los “cuadros” formados por el documentalista presidencial Santiago Oría resultó un blef de corta duración. En parte, por mérito del propio Oría, que hilvanó papelón tras papelón.

Ya el debut había sido accidentado. Una publicación suya contra los llamados “pobristas” recibió el respaldo de cuentas automatizadas con nombres como “oxhusk, kip.eth o sadiq”, sin parecido con el perfil de un votante libertario argentino. La palabra “reply”, pegada al inicio de cada respuesta prefabricada, delató la maniobra y desató burlas dentro del propio ecosistema oficialista, donde varios pidieron el regreso de Fernando Cerimedo, el histórico armador digital de Milei, hoy detenido en Bolivia. Sin pruebas públicas de que Caputo haya ordenado el troleo, el episodio resultó suficiente para empoderar al asesor, que retomó el control de la estrategia con el discurso malvinero. Y sumó recursos extras —y potestades ampliadas— para el Sistema de Inteligencia, un insumo clave de toda campaña electoral.

El inesperado e impostado mensaje patriótico del primer mandatario es parte de una maniobra a varias bandas que pretende conectar la necesidad algorítmica del presidente con el apetito de negocios del complejo petrolero que opera en el continente con vistas a desembarcar en las cuantiosas reservas verificadas de la cuenca isleña, la picardía geopolítica de Donald Trump para acicatear la interna en el Reino Unido, la apetencia estadounidense de control sobre el Estrecho de Magallanes y el genuino reclamo soberano del pueblo argentino, en especial en las provincias donde pega con mayor fuerza el Plan de Estabilización por Inanición.