Crisis sin fin: cerró una histórica casa de electrodomésticos en Salta por la caída del consumo

En el contexto en el que Salta atraviesa una histórica ola de cierres de comercios, pérdida de puestos de trabajo, retracción de ventas y desplome del consumo, cerró una histórica casa de electrodomésticos quien se vio obligada a bajar las persianas de la sucursal ubicada en San José de Metán, en el sur provincial. "Es un dolor para la empresa, la verdad que es un golpe. Teníamos muchas expectativas con lo que se podía venir a nivel nacional, expectativas que la verdad que no se dieron'', sostuvieron desde la compañía a Spacio TV.

{{{htmlAmp}}}

Esto lo reflexionó uno de los responsables regionales de la empresa Casa Gonzalito, Gustavo Márquez, quien relacionó el cierre del local con el escenario económico nacional por el modelo que impulsa el libertario Javier Milei.

El sector comercial salteño advierte por la pérdida de empleos y comercios, mientras la provincia acumula una caída del 6,8% del empleo privado formal desde noviembre de 2023. Esto da cuenta que el cierre de Casa Gonzalito no es un hecho aislado. "Venimos planteando esta situación desde hace más de un año. Como comercio, que somos los que más trabajo privado damos, estamos atravesando algo muy complejo", sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, en diálogo con Radio Salta.

Herrera afirmó que la mayoría de los comercios quedan sin margen de dinero entre el pago de Ingresos Brutos a nivel provincial, la Tasa de Seguridad e Higiene municipal, el impuesto al cheque, el IVA y las cargas sociales sobre la facturación. "Esa asfixia financiera empuja a los comercios a la informalidad y los cierres", apuntó Herrera contra la carga tributaria.

Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Salta registró en junio una baja interanual del 2,5%, lo que equivale a 2.978 puestos de trabajo menos que en el mismo mes del año anterior. Una de las causas es la gran cantidad de comercios que están cerrando.

Deterioro del mercado laboral

Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) difundido en septiembre, el cual analiza el período comprendido entre noviembre de 2023 y junio de 2026 de la provincia norteña, muestra el deterioro del mercado laboral en Salta dividido en rubros.

El sector agropecuario lideró la el ranking con una pérdida de 5.214 puestos de trabajo, seguido por la construcción, con 4.752 bajas. El motivo del deterioro estaría directamente vinculado a la paralización de la obra pública y la caída de la actividad privada.

Otros sectores que también sufrieron retrocesos fueron el comercio mayorista y minorista, que registraron una pérdida de 1.524 trabajadores; el transporte y almacenamiento, con 1.520 bajas, y el rubro de alojamiento y gastronomía, que perdió 1.151 empleados. Asimismo, se reportaron disminuciones de puestos de trabajo también en la administración pública y servicios profesionales.