La crisis del empleo no para: hubo 40.000 postulaciones a la SIDE en 24 horas

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que recibió más de 40.000 solicitudes de argentinos interesados en ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación durante las primeras 24 horas de la convocatoria, que se lanzó el martes pasado.

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"YA RECIBIMOS MÁS DE 40.000 SOLICITUDES PARA INGRESAR AL CUERPO DE INTELIGENCIA DE LA NACIÓN", expresó la SIDE en su cuenta oficial de X (ex Twitter), un día después de lanzar formalmente la convocatoria.

El organismo de inteligencia agregó: "Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real. Sin embargo, en tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina".

"Vamos a revisar cada perfil. Y vamos a elegir a los mejores. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre. Esperamos que muchos más argentinos se sigan postulando", cerró el posteo de la SIDE.

Las miles de postulaciones se dan mientras el desempleo tocó un récord bajo el gobierno de Javier Milei, al llegar al 7,9% en el segundo trimestre de este año, que se da en paralelo a una informalidad récord del 45%.

La SIDE lanzó un Curso Básico para el ingreso de agentes en 2027

El último martes, la SIDE autorizó la convocatoria al concurso público de ingreso 2027 para el Curso Básico de la Escuela Nacional de Inteligencia. La inscripción estará abierta del 3 al 30 de noviembre de 2026, inclusive, a través de una plataforma web que habilitará la institución.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 941/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra. La norma también aprobó el reglamento que establece las etapas de selección y las condiciones de cursada para quienes aspiren a incorporarse a la carrera profesional de la SIDE.

La Escuela Nacional de Inteligencia deberá informar qué documentación mínima se requiere y difundir la convocatoria. Podrán participar argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan los requisitos del estatuto del personal y no estén alcanzados por sus impedimentos e incompatibilidades. También deberán acreditar la titulación exigida para el perfil elegido.

Una vez cerrada la inscripción, la SIDE determinará los cupos y perfiles requeridos. Luego, la escuela preseleccionará a los candidatos admitidos que podrán continuar con las evaluaciones.