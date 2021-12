A 20 años del 20 de diciembre de 2001: Lombardi lloró y se quebró al aire cuando recordó la renuncia de De la Rúa

Hernán Lombardi lloró y se quebró al aire cuando recordó la renuncia de Fernando De la Rúa. “Estábamos los ministros en el despacho de él, nos vamos al comedor. Le agradecemos la confianza. Fue muy duro porque veíamos la calle…", arrancó y rompió en llanto el exministro de Macri y exfuncionario de la Alianza.

El hoy diputado de Juntos relataba cómo vivió sus 19, 20 y 21 de diciembre de 2001 como funcionario al lado del presidente radical. Fue en vivo en Radio Mitre. En ese momento, Lombardi tenía 40 años y fue uno de los ministros que estuvo al lado del Presidente hasta el último día.

“Algunos pensamos que tenía que resistir hasta el final. Discutimos y le dijimos ‘presidente no renuncie’. Pero a las tres o cuatro de la tarde la política empieza a pronunciarse a favor de la renuncia. Hay una declaración de Duhalde y también del entonces presidente del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro”, admitió Lombardi mientras recordaba el descontento social y la violencia que había en las calles.

“La idea era no llegar a otra noche similar a la del 19 para evitar la tragedia. La decisión la toma solo”, aseveró el ex funcionario, quien siempre se mostró a favor de que De la Rúa terminara su mandato.

“Estábamos los ministros en el despacho de él, nos vamos al comedor. Le agradecemos la confianza (se quiebra en llanto). Fue muy duro porque veíamos la calle… Me da vergüenza decir que fue muy duro…”, dijo Lombardi completamente emocionado al revivir la angustia que le tocó atravesar aquel 20 de diciembre de 2001. “Redactó la renuncia a mano. Estaba Adalberto Rodríguez Giavarini, usó la lapicera de él”, detalló antes de brindar detalles exclusivos de cómo evacuaron a De la Rúa por la terraza de la Casa Rosada.



“Quedaba gente violenta en la Plaza de Mayo pero no tanta. Vemos cómo se va Aníbal Ibarra con una ambulancia de contramano por Avenida de Mayo. El helipuerto estaba a 150 metros y la Casa Militar le dice a De la Rúa que ya no puede cruzar, que no es seguro. Entonces, se usa un helicóptero más chico para que aguantara el peso de la terraza”, aseveró Lombardi al referirse a ese histórico momento.

En ese momento había alrededor de 30 personas en la terraza; entre ministros y demás funcionarios. “Lo acompañé hasta la puerta del helicóptero y lo abracé”, confesó Lombardi. Y agregó: “El presidente me pregunta ‘¿por qué llora Hernán?’. Le digo ‘¿le parece poco Presidente?’. Y ahí nos volvimos a abrazar”.

Al final de la entrevista, Lombardi se animó a trazar un paralelismo con lo que se vivió en 2001 y lo que sucede en 2021. “Nosotros, Juntos por el Cambio, aunque vemos la debilidad objetiva del presidente de la Nación, aunque vemos una crisis económica quizás mucho más grave que 2001, nosotros somos responsables, nunca empujaríamos a una crisis institucional de esa gravedad”, sentenció Lombardi para dejar en claro que “hubo una enorme responsabilidad política en los que agravaron y empujaron a esa situación”.