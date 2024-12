Se terminó: América TV tomó la decisión menos pensada con Intrusos y arde el espectáculo

Qué va a pasar con Intrusos de cara al 2025.

Intrusos es uno de los programas más representativos del mundo del espectáculo y en las últimas horas, trascendió una noticia inesperada para el rubro de la televisión. El ciclo que encabeza Flor de la V desde enero del 2022 por América TV tendrá fuertes modificaciones que no solo impactarán al programa en sí, sino también a la propia conductora.

En la recta final de cada año, los canales de televisión definen muchos detalles vinculados a nuevos programas, ciclos que se levantan y de quiénes se conforma el equipo de producción, cámaras, panelistas y conductores. En América TV, cuyo gerente artístico es Marcelo Tinelli, se están viviendo momentos de cambios con la llegada de varias figuras, pero también hubo decisiones que no fueron fáciles de tomar.

Flor de la V sería desvinculada como conductora de Intrusos al igual que varios de los panelistas del programa. La información fue proporcionada por Tomás Dente y causó revuelo en el ambiente del espectáculo porque el factor determinante para esta decisión fue el arribo confirmado de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich al canal, quienes pegarán el portazo de El Trece después de tres años.

"Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desembarcarían nuevamente en Intrusos, con una propuesta que, tanto en términos económicos como de visibilidad en pantalla, habría superado la que tenían en Canal Trece", indicó Dente en el ciclo El Impertinente por Net TV. "Creo que no es nada personal lo de Florencia, sino que la nueva cabeza de América ya tenía otra persona pensada para ese lugar. No es que Florencia no haya sabido desplegar su talento, el medio es así", agregó.

Impacto por lo que dijo Flor de la V sobre Macri en América TV: "En su despacho"

Florencia de la V se mostró escandalizada con los videos filtrados del expresidente Alberto Fernández en la Casa Rosada y lanzó una fuerte reflexión que también salpicó al expresidente Mauricio Macri en medio del tenso momento que se vive en el escenario político, a raíz de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género y la crisis socioeconómica galopante del gobierno de Javier Milei.

La fulminante declaración de Flor de la V se dio al aire de Intrusos (América TV) cuando ella y sus panelistas debatieron sobre el video de Alberto con Tamara Pettinato en la Casa Rosada. “A mí lo que me pasa con esa imagen tan puntual del presidente en esa posición con Tamara, es que pienso en todas las cosas que pasaban en el país. Donde él moje la brocha, si tiene un amante o no, no me interesa, pero me pasa que había cosas gravísimas sucediendo en este país ¡Las cosas que pasaban, las que faltaban! Gente que no comía, los homicidios…”, sostuvo Flor de la V.

Acto seguido, la conductora trazó un paralelismo con la presidencia de Mauricio Macri y fue implacable: "¿No lo criticaban a Macri porque a las siete de la tarde se iba a mirar Netflix? Porque decían que cortaba todo, pero entonces decís, bueno, al final era preferible que se fuera a mirar Netflix y que no estuviera putangueando en su despacho. Porque yo creo que un presidente en su despacho debe estar trabajando para mejorar la calidad de la vida de la gente. Eso es lo que me genera indignación. ¿Por qué no trabajaba? ¿Por qué no se ocupaba de las cosas?”.