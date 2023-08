Massa, sobre el crimen de Morena: "La mejor forma de atacar semejante problema es con prevención"

El ministro de Economía se refirió al crimen de la menor de 11 años en Lanús en una recorrida por Mar del Plata, más temprano este miércoles.

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, afirmó que el crimen de Morena Domínguez en Lanús es la "clara muestra de que hay que poner el acento en la lucha contra la inseguridad" y advirtió que "la mejor forma de atacar semejante problema es con prevención". Lo hizo durante una recorrida en Mar del Plata más temprano este miércoles, informó Télam.

"Es un momento de conmoción y nuestra obligación es ser respetuosos, cercanos y solidarios con la familia de Morena", dijo Massa en Mar del Plata. A las 4 de la tarde del miércoles, Unión por la Patria anunció la suspensión del acto de cierre de campaña, previsto para el jueves en el Teatro Argentino de La Plata.

En declaraciones a los medios presentes, entre ellos Télam, Massa sostuvo: "Lo de Lanús es la clara muestra de que tenemos que poner el acento en la lucha contra la inseguridad y consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades, para que no haya esta idea de que hay ciudades en las que se vive seguro y otras en las que se vive inseguro".

Tras recordar que pudo "bajar 92% el delito" cuando fue intendente de Tigre, afirmó: "Eso me da alguna autoridad para plantearlo, convencido de que lo que hicimos en Tigre con cámaras, móviles, botones de pánico, sistema satelital y de prevención en las casas tenemos que replicarlo en todas las ciudades". Y agregó: "La mejor forma de atacar semejante problema es con prevención".

El precandidato de UP insistió en que "no hay lugar para la politización" del caso porque "eso es entrar en la miseria de la política, ir al basurero de la política". Además, reiteró su postura conocida sobre el programa de "lucha contra la inseguridad", que según rememoró lo llevó a tener "antagonismos" con su propia "familia política de UP" por la "necesidad" de implementar "policías municipales y sistemas de prevención local".

"Yo arranqué mi programa de lucha contra la inseguridad en un hecho muy parecido al de Morena con un chico un poco más grande", recordó en diálogo con Massa al referirse al crimen de Santiago Urbani, joven de 19 años asesinado durante una entradera en Tigre en 2009. "La mejor vacuna contra una enfermedad tan grave como es la inseguridad, el delito, es la inversión en prevención", señaló el ministro de Economía en diálogo con el Canal 8 de Mar del Plata.