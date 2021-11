Crimen de Lucas: Bullrich cuestionó que hayan apartado a los policías que balearon al joven

Bullrich aseguró que "no es correcto pasar a disponibilidad" a los policías involucrados en el crimen de Lucas González. De esta forma, aprovechó para diferenciarse de Rodríguez Larreta en la interna macrista.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que "es un mensaje muy malo" separar a los policías involucrados en el asesinato de Lucas González. Así, aprovechó para hacer política y cruzó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, su rival en la interna del partido macrista. El gobierno porteño decidió separar a los tres policías involucrados en el asesinato en Barracas de Lucas González, el joven futbolista que volvía de entrenar con amigos. La medida enojó a Bullrich.

La presidenta del PRO se refirió a las declaraciones del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, sobre el accionar de los efectivos, que circulaban en un auto de civil, sin uniforme ni identificación.

"La disponibilidad es una medida fuerte que genera cierta condición de culpabilidad, o presunción de una acción no correcta (...) No es correcto pasar a disponibilidad a una policía cuando uno cree que el policía actuó en el cumplimiento de su deber", dijo Bullrich, que aclaró que D'Alessandro debe tener "una evaluación, datos y sobre eso decidió la disponibilidad".

La ex ministra de Seguridad dijo que el pase a disponibilidad "es una acción temeraria contra la función policial". Consultada en La Nación + sobre si no se los puede separar provisoriamente a los involucrados, Bullrich también se mostró en contra. "Yo creo que no. A un policía que actúa correctamente no se lo puede pasar a disponibilidad porque el mensaje es muy malo. Si D'Alessandro pasa a disponibilidad a los policías es porque tiene presunción de que hay una acción incorrecta de la policía", indicó.

"(Si no hay información en su contra) no se los puede pasar a disponibilidad. Yo no lo hubiera hecho. Yo no paso a disponibilidad a un policía si considero que actuó de acuerdo a derecho", insistió Bullrich. "Si D'Alessandro los pasa a disponibilidad es porque considera que tuvieron un accionar por lo menos confuso", completó.

Banca a Echazú y Chocobar

Los apoyos de Bullrich a efectivos de fuerzas de seguridad involucrados en polémicas actuaciones no es novedad. La exministra de Seguridad ya había respaldado al policía Luis Chocobar, quien mató a un delincuente tras apuñalar a un turista para robarle una cámara.

También, la exministra de Seguridad había respaldado la versión de la Gendarmería Nacional tras la represión a los integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen en 2017. En ese marco, se persgiguió a un grupo d emanifestantes hasta la vera del Río Chubut, lugar donde más tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Uno de los gendarmes era Emmanuel Echazú, quien luego fue reconocido con una promoción por parte de Bullrich.