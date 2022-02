Ricardo Lorenzetti salió a contestarle al #1F: "No hacemos populismo judicial"

Lo afirmó el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de la marcha en contra del Supremo Tribunal. Afirmó que en la Argentina no existe el lawfare.

Luego de la marcha 1F en reclamo de la "democratización de la justicia" frente al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, organizada por organizaciones sociales y políticas, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, salió a responder y sostuvo que "nunca hemos cedido a presiones; el silencio es lo mejor y dedicarnos a nuestro trabajo”.

También negó la existencia del lawfare en la Argentina. "Yo he dictado fallos con una línea de principios que sigo sosteniendo ahora, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política", expresó. "Las marchas expresan lo que cada uno quiere expresar, pero nunca han tenido influencia en las decisiones de la Corte Suprema”, lanzó Lorenzetti.

En diálogo por Radio Mitre, el juez disparó que la Corte "debe ser independiente", "aplicar la Constitución" y "ser serenos". “La función de la Corte no es discutir con ningún grupo político”, agregó. El máximo tribunal también lo integran Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Juan Carlos Maqueda.

"La función de la Corte no es discutir con ningún grupo político"

“Es necesario que alguien proteja a las minorías”, aseguró el magistrado y señaló: “Tenemos que tener atención a las demandas concretas de la población. Tenemos la obligación de respetar nuestros precedentes. Recordarán todos el conflicto que hubo con el tema de la democratización de la justicia. La Corte Suprema declaró inconstitucionalidad. El Poder Judicial tiene que ser independiente”.

"El Poder Judicial no tiene buena imagen en ningún país del mundo. La función no es buscar buena imagen, no hacemos populismo judicial".

“Respeto las opiniones pero nosotros tenemos que aplicar la ley”, sostuvo en respuesta a las declaraciones de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, quien días atrás apuntó que “ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados”. “Para mi en Argentina no existe el ‘Lawfare’”, respondió a uno de los lemas de la marcha del 1 de febrero.

“En la Corte Suprema siempre he tenido la misma conducta. He dictado los fallos con una línea de principios que sostengo. Tengo libros publicados, presencia en foros internacionales, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política”, agregó y completó: “El Poder Judicial no tiene buena imagen en ningún país del mundo. La función no es buscar buena imagen, no hacemos populismo judicial".

En el comunicado leído en la masiva marcha del #1F contra la Corte Suprema y el Poder Judicial dejó durísimas consignas contra la Justicia y el pedido fue contundente: "Esta Corte se tiene que ir". Fue en la movilización frente a los tribunales porteños, en la calle Talcahuano del centro porteño donde trabajan los cuatro miembros del máximo tribunal. "Con esta Corte no hay Justicia ni Democracia", afirma el escrito.

Fue la primera marcha masiva contra esta Corte Suprema frente al edificio en el que trabajan los cuatro cortesanos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Se hicieron presentes jueces, fiscales, trabajadores judiciales, sindicalistas, intelectuales, periodistas, artistas, referentes sociales, organismos de Derechos Humanos y también algunos funcionarios nacionales.