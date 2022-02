Durísimo comunicado en el acto del #1F: "Esta Corte se tiene que ir"

Se leyó un documento único frente a los tribunales porteños donde trabajan los cuatro cortesanos. "Con esta Corte no hay Justicia ni Democracia".

El comunicado leído en la masiva marcha del #1F contra la Corte Suprema y el Poder Judicial dejó durísimas consignas contra la Justicia y el pedido fue contundente: "Esta Corte se tiene que ir". Fue en la movilización frente a los tribunales porteños, en la calle Talcahuano del centro porteño donde trabajan los cuatro miembros del máximo tribunal. "Con esta Corte no hay Justicia ni Democracia", afirma el escrito.

Es la primera marcha masiva contra esta Corte Suprema frente al edificio en el que trabajan los cuatro cortesanos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Se hicieron presentes jueces, fiscales, trabajadores judiciales, sindicalistas, intelectuales, periodistas, artistas, referentes sociales, organismos de Derechos Humanos y también algunos funcionarios nacionales.

"Es una Corte sin legitimidad", es una de las frases más duras del documento que firma "La Multisectorial #1F". Y apunta contra Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Se enumeraron los casos donde la Corte mostró altos niveles de impunidad. El Judicial hoy es el Poder que menos genera confianza entre los argentinos, según diversas encuestas.

El 2x1 a los genocidas, el caso Blaquier, asegurar impunidad al terrorismo de Estado, la convalidación a leyes neoliberales y planes para empobrecer al pueblo argentino, son los principales puntos del pedido de renuncia a la Corte. Fue este un "que se vayan todos" a nivel judicial.

"Esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que solo les interesa violar nuestra soberanía", afirma uno de los párrafos más fuertes. Un mensaje claro de la relación pornográfica entre el macrismo y el Poder Judicial. Además, se denunció que la Corte "está inscripta en una Operación Continental de utilización del Poder Judicial para los fines de dominación colonial que ni se ha preocupado en ocultar".

Con la "Gestapo" antisindical en la mira y las causas armadas, el documento hace énfasis: "Persigue y hostiga a sus trabajadores y trabajadoras y a sus representantes gremiales armándoles causas, planificando los juicios laborales para que demoren años emulando a las pretensiones patronales de los sectores neoliberales".

Se ratifica que "la Corte conoció perfectamente y permitió la sistemática persecución que diseñaron los servicios de inteligencia y el gobierno macrista para perseguir trabajadores".

Por último, pone como norte objetivos el documento y pedidos a futuro: "Una Corte subordinada al control soberano del pueblo. Que este #1F no se agote mañana". Y cierra: "Llamamos a este extraordinario colectivo a declararse en estado de alerta y movilización permanente, para sostener en la calle este reclamo por el que hoy nos hemos autoconvocado".

Críticas de Juntos por el Cambio

Si bien la alianza opositora mantiene diferencias en distintos puntos y las internas quedan expuestas, en cuanto a la defensa del Poder Judicial la unidad es absoluta. Una de las principales figuras que expresó su rechazo a la marcha fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien pidió que "el ataque sistemático del Gobierno a los jueces que no actúan según sus intereses se tiene que terminar". Tras acusar al oficialismo por impulsar "aprietes", "escraches" y "proyectos que buscan socavar la independencia del Poder Judicial", afirmó: "La convocatoria a una marcha contra la Corte Suprema es un hecho de enorme gravedad institucional que repudio absolutamente".

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal expresó también su repudio por la marcha y al respecto exigió que "no jodan más con las instituciones". Con un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, la ex gobernadora bonaerense recordó que la Constitución establece la división de poderes, dando a entender que una protesta contra uno de los tres poderes atenta contra la República. "No jodan más con las instituciones. Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución", escribió Vidal, e ilustró el texto con una imagen de la Carta Magna.

Otra de las figuras del PRO que se refirió al tema fue el diputado Diego Santilli, quien afirmó que "es un grave ataque a las instituciones". Y planteó: "siguen enfrascados en sus peleas internas de poder y en la agenda judicial".

"Es inadmisible que el Gobierno acompañe una marcha en contra de la Corte Suprema. Es un grave ataque a las instituciones. La división de poderes es una de las bases de la democracia. Estos atropellos preocupan e indignan a la mayoría de los argentinos", aseguró hoy Santilli, en el marco de una recorrida por la localidad bonaerense de Esteban Etchevarría.