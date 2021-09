La Corte Suprema define quién será su nuevo presidente

Será mañana a la 12 del mediodía, vía Zoom. Allí se decidirá quién reemplazará a Carlos Rozenkrantz. Los nombres que se barajan.

La Corte Suprema de Justicia definió día y hora para elegir a su nuevo presidente, ya que el 30 de septiembre se vence el mandato del actual titular del tribunal, Carlos Rosenkrantz. Será mañana jueves 23 de septiembre a las 12 del mediodía y se dará de manera virtual, a través de la plataforma visual Zoom. Uno de los principales candidatos es Horacio Rosatti, el preferido de Clarín, quien fue designado en el máximo tribunal del país por Mauricio Macri.

El Alto Tribunal esperó hasta el final para elegir al nuevo Presidente. En ocho días, Rosenkrantz llega al final de su mandato. El actual presidente de la Corte también fue nombrado por Macri. Junto a Rosatti aceptó ser nombrado por decreto, en comisión, lo que provocó un escándalo político y llevó al macrismo a revisar su estrategia para designar a los dos ministros supremos. Finalmente, Macri envió los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz al Congreso para que tengan acuerdo del Senado. En 2018, durante el gobierno de Macri, Rosenkrantz reemplazó a Ricardo Lorenzetti como presidente del tribunal. El rafaelino es otro de los que tiene chances de quedar al frente de la Corte. Busca recuperar el poder perdido aunque corre detrás de Rosatti en esta ocasión.

"La idea de Rosatti al frente de la Corte Suprema es de Clarín como empresa y como vocero de las grandes corporaciones nucleadas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el sello creado por Héctor Magnetto y Paolo Rocca para ordenar la política de los dueños de la Argentina", reveló el periodista Ari Lijalad en El Destape hace semanas. "Lo que a primera vista puede parecer una interna palaciega cobra otro sentido si se entienden los intereses detrás de la jugada: ordenar la Corte (actualmente sin conducción real por parte de Rosenkrantz), poner a su presidente y que funcione como última instancia resolutiva de las disputas entre el poder real y el Gobierno", sumó.

Rosatti hace tres años le dio su voto a Rosenkrantz para poner fin a una década de Lorenzetti al frente de la Corte. Así y todo, el exmandatario del máximo tribunal también tiene chances de liderar otra vez. El 1º de octubre asumirá finalmente quien mañana sea elegido el mandamás. También se elegirá al vicepresidente cortesano.

El tercero con posibilidades es Juan Carlos Maqueda. Este supremo siempre rechazó la posibilidad de encabezar el tribunal por lo que sería una sorpresa si acepta comandar la corte en este nuevo contexto. Quien está casi descartada para presidir el cuerpo es la quinta jueza cortesana: Elena Highton.

Según publicó Lijalad, la idea de Rosatti al frente de la Corte es una posición de Clarín como empresa que quedó en evidencia al aparecer en la editorial del diario firmada por Ricardo Kirschbaum, el número 1 de la redacción. El editorial es la palabra de la empresa. Kirschbaum publicó que “la Corte anunciaría días después de las PASO que Horacio Rosatti será su presidente, y Carlos Rosenkrantz, su vice”. El editor general de Clarín fabuló que eso “no es una buena noticia para los planes judiciales de Cristina”, aseguró que Ricardo Lorenzetti decidió “abandonar su afán de volver a ser titular del Tribunal, cuando constató que no sería acompañado por sus pares”, que eso “despejó el camino de Rosatti, quién había renunciado a su cargo de ministro de Néstor Kirchner porque no quiso avalar decisiones en las que no estaba de acuerdo” y que “Cristina nunca olvidó ese gesto y lo consideró una deserción”. Pero lo cierto es que más allá de la intención de Clarín hay varios puntos equivocados.

En la Corte cuentan que hace unas semanas vieron a Jorge Rendo, el histórico canciller del Grupo Clarín y actual presidente de su directorio, ingresar al despacho Rosatti. Que el tema a tratar era el Decreto por el cuál Alberto Fernández declaró a las telecomunicaciones como servicio público esencial, algo que Magnetto y sus socios lograron frenar judicialmente pero que puede llegar a la Corte. Ante la consulta de El Destape, desde Clarín alegaron que no tienen registro de esa reunión y que les suena a “disparate total” ya que el tema aún no está en la Corte y que Rendo no se ocupa de cuestiones vinculadas a Telecom. Desde la vocalía de Rosatti negaron el encuentro.

Lo concreto es que si esa reunión se realizó y si Rendo no se ocupa de los temas de telecomunicaciones lo único que se puede pasar en limpio es que ahora Clarín en su editorial promueve a Rosatti como presidente de la Corte. Eso quedó escrito. Y nada de lo que se escriba en la editorial de Clarín puede ser tomado como cuentapropismo del que la firme.