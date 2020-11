La Corte Suprema definió la permanencia de Leopoldo Bruglia y Juan Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal pero solo de forma provisoria, hasta tanto se convoque a un nuevo concurso en la cual los magistrados podrían presentarse. Así se confirmó el adelanto de El Destape sobre el fallo respecto a los jueces trasladados por Mauricio Macri.

El fallo del máximo tribunal cuenta con los voto de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti y la adhesión parcial de Elena Highton, determinaron que los traslados no pueden ser considerados definitivos y por lo tanto Bruglia y Bertuzzi seguirán en la Cámara Federal hasta tanto el Consejo de la Magistratura impulse los respectivos concursos para cubrir dichas vacantes. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, volvió a quedar en soledad y votó en disidencia. El ex abogado de Clarín ya se había mostrado afín a confirmarlos definitivamente en los cargos trasladados, como pretendía Juntos por el Cambio.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron trasladados desde sus cargos originales (en diversos tribunales orales federales) a la Cámara Federal y al TOF 7 por decreto del por entonces presidente Mauricio Macri. Los dos primeros revisaron distintas causas donde se investigó presunta corrupción del gobierno de Cristina Kirchner, pero no estuvieron a cargo de la instrucción, como se dio a entender en medios afines a los jueces.

Luego, el Consejo de la Magistratura revisó diversos trasladados y marcó algunos como ilegales, entre ellos los de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El Consejo pidió refrendar la decisión en el Senado de la Nación. Los magistrados no concurrieron a las audiencias a las que fueron convocados por la Cámara Alta, el cual aprobó hacer caer el traslado. Allí, Alberto Fernández firmó el decreto para que vuelvan a los cargos originales. Ante este escenario adverso, los jueces (que en el peor de los casos seguirán ocupando sus cargos originales para los que sí concursaron) presentaron un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, que fue aceptado por Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. Rosenkrantz no solo aceptó, sino que develó su postura de fondo, afín a confirmarlos definitivamente.