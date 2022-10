Atropellaron al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda y lo trasladaron a un hospital

El ministro de la Corte Suprema fue trasladado al Hospital Fernández por traumatismos a causa de la caída.

El juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, fue atropellado por un ciclista durante la tarde de este sábado en la calle Supiacha al 1100. El juez fue trasladado por traumatismos leves -a causa de la caída- al Hospital Fernández, pasadas las 15 hs y se encuentra fuera de peligro.

Según se informó, personal de la Comisaría Vecinal 1A se trasladó en horas de la tarde hasta Suipacha al 1100 junto con el SAME por un hombre que fue embestido por un ciclista. Al arribar, corroboraron que el damnificado era el ministro de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda. Interviene en el hecho la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la Dra. Suarez, quien inició actuaciones por “lesiones culposas”.

Rosatti defendió al "capitalismo humanizado" frente a empresarios

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, expuso en el 58° Coloquio empresarial de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) y defendió al sistema capitalista "humanizado".

Durante su exposición, manifestó: "La Constitución argentina tiene un modelo que es el capitalismo. Se trata de un capitalismo humanizado con respeto a la propiedad privada, aliento a la iniciativa particular, y competencia. Estos tres elementos, que están en el texto fundamental (de 1853), han sido complementados en la reforma de 1994. Nuestra Carta Magna está afirmando que no hay un mejor modelo que el mercado y que no hay un mejor distribuidor que el Estado".

La consigna propuesta para esta ocasión fue “ceder para crecer” y contiene cinco ejes de debate: empleo, educación, finanzas públicas, inserción de la Argentina en el mundo y reglas de juego.