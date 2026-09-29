La Corte anuló el sobreseimiento de César Milani por la muerte del soldado Ledo

La Corte Suprema anuló este martes la absolución del exjefe del Ejército César Milani por la causa en la que está acusado por el presunto encubrimiento de la desaparición y asesinato de un conscripto en 1976. Ahora deberá volver a la Cámara de Casación Penal para ser revisada.

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Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti votaron a favor de rever su absolución, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Por este motivo, se recurrió a los conjueces Juan Ignacio Pérez Curci y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, quienes apoyaron la revisión.

El máximo tribunal revocó el sobreseimiento de Milani en el caso que investiga la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, posteriormente asesinado en el Batallón de Ingenieros de Construcciones de La Rioja, en 1976.

De qué está acusado

El exjefe del Ejército es investigado por ser quien confeccionó el sumario militar que atribuyó a Ledo una supuesta deserción, cinco días después de que sea desaparecido el 22 de junio de aquel año. Según el fiscal federal Carlos Brito, esa versión se contrapone con el secuestro y asesinato posterior, a manos de militares del excapitán Esteban Sanguinetti, condenado como autor del homicidio.

"La única forma de sostener razonablemente que Milani no tenía ningún motivo para pensar que Ledo no se había fugado, sino que había sido víctima de un acto ejecutivo del plan aludido, sería admitir, ingenuamente, que el entonces joven subteniente ignoraba tanto cuál era el objetivo primordial del Ejército en la zona en la que se desempeñaba, como aquellas circunstancias sobre la personalidad de Ledo y el hallazgo de sus pertenencias, que eran conocidas para el resto de los miembros de la comisión", sostuvo el dictamen.

En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán lo absolvió al considerar que existían dudas sobre la autoría del acta de deserción y sobre el conocimiento que el imputado tenía de los hechos. Sin embargo, ahora la Corte enviará el caso para que sea revisado por la Cámara de Casación Penal.