Mauricio Macri realizó su aparición en TN junto al periodista Joaquín Morales Solá para reposicionarse en el escenario político nacional. Luego, la respuesta de Diego Maradona y Alberto Fernández ya lo dejaron mal parado y el panorama para el expresidenta parece desolador. Sin embargo, todavía falta el golpe más duro contra el líder de Cambiemos y viene de su propia familia.

"La principal bomba política que va a recibir Mauricio Macri por estos tiempos no es de Alberto Fernández, no es de Cristina Kirchner, no es la Justicia. Es de su hermano Mariano", lanzó el periodista Javier Calvo en Animales Sueltos.

Y continuó: "La familia Macri y Socma, la tradicional empresa familiar, dice que Mariano dejó de recibir dinero tras la muerte del papá Franco Macri y que eso motivó una extorsión hacia la familia. Desde ese lugar recurrió a un periodista de Página12 durante varios días largó todas las internas familiares y ventiló cuestiones muy sensibles del patrimonio de la familia Macri".

"Entre ellas, el resonante divorcio con división de bienes irregular de Mauricio Macri con Isabel y los famosos temas de como la familia Macri se involucró en los negocios del Corre y de los Parques Eólicos", describió el periodista. Luis Novaresio no pudo evitar sorprenderse ante la bomba política lanzada en su programa.

Según relató Calvo, Mauricio Macri intentó detener la publicación del libro con una medida cautelar en la justicia, pero esto no llegó a buen puerto. Mariano Macri se arrepintió y trató de convencer al autor del libro, que aún no se sabe quién es, de frenarlo. Pero la editorial Random House decidió no dar marcha atrás, por lo que el libro saldrá en los próximos días.

Algunos hechos transcurren antes de la presidencia de Macri y otros fueron durante. Ya hay causas sobre algunos de estos temas, por lo que probablemente esto termine teniendo una derivación judicial, además de ser un escándalo político asegurado que dará que hablar en los próximos días.