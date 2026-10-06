Corrientes: la crisis de la construcción golpea al empleo y suma otro problema para Valdés

En Corrientes, provincia gobernada por Juan Pablo Valdés, el sector de la construcción atraviesa un momento crítico. Según datos de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, la actividad registró una caída interanual del 28,6%, un retroceso que tuvo un fuerte impacto sobre el empleo y provocó una pérdida significativa de puestos de trabajo.

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De acuerdo con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de Corrientes, Gustavo Roselló, la situación afecta tanto a la provincia como al sector a nivel nacional y está directamente vinculada con la paralización de la obra pública. La falta de nuevos proyectos de infraestructura, viviendas y escuelas redujo el volumen de trabajo para las empresas constructoras y profundizó el deterioro de la actividad.

La retracción también se reflejó en el empleo formal. “Un país sin infraestructura no tiene futuro”, afirmó Roselló en diálogo con un medio local, y explicó que en años anteriores las empresas constructoras solían ejecutar varios proyectos en simultáneo, mientras que actualmente muchas funcionan con una estructura mínima y con una cantidad mucho menor de obras en ejecución.

Caída del empleo: construcción

Durante los primeros siete meses de 2026, la provincia acumuló un desplome del 26,4% en los puestos laborales formales del sector. Desde la Cámara de la Construcción advirtieron en agosto que la falta de inversión nacional dejó un vacío que no logra compensarse desde el sector privado ni por la demanda del Gobierno provincial. La situación se produce mientras avanzan acuerdos y negociaciones con el gobernador correntino y el Gobierno libertario.

La construcción había sufrido una fuerte pérdida de puestos de trabajo a comienzos de 2024 y, aunque registró un leve repunte hacia fines de 2025 por la finalización de obras que ya estaban en marcha, posteriormente volvió a retroceder. En ese escenario, la Cámara reclama que se profundice la inversión en infraestructura social básica. "Necesitamos más viviendas, más hospitales y más escuelas, que son las que disparan mayormente la ocupación", planteó Roselló.

Este escenario implica una menor demanda para constructoras, corralones, fabricantes de materiales, transportistas y trabajadores independientes. Es decir que toda una cadena productiva se ve afectada.

La construcción no es el único frente crítico para la gestión de Valdés. En agosto se conoció que el empleo privado registrado en Corrientes cayó en mayo a uno de sus niveles más bajos de los últimos años, con 75.600 asalariados formales. La retracción interanual del 5,5 % significa que la provincia perdió cerca de 4.400 puestos de trabajo en solo doce meses.

Los datos corresponden al informe Situación y evolución del trabajo registrado elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y publicado en agosto de este 2026.