El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que "mañana habrá clases presenciales" en la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo tras el fallo de la Cámara de Apelaciones que habilita la apertura de escuelas en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado, por el cual se dispuso el cierre de las aulas por dos semanas para contener el aumento de casos de coronavirus.

"En la Ciudad mañana las escuelas van a estar abiertas. Somos muy conscientes de la situación sanitaria, vamos viendo los casos día por día. Desde el gobierno recogimos y compartimos la preocupación. No podemos quedarnos en tener que elegir educación o salud. Buscamos el bienestar integral", resaltó Rodríguez Larreta a la prensa.

"Nosotros siempre tomamos las decisiones en base a la evidencia, además intentamos anticiparnos a cada etapa del virus. Si la situación sanitaria se llegara agravar ya tenemos previsto como va a ser la modalidad escolar en cada etapa epidemiológica", aclaró el jefe de Gobierno porteño ante una escalada más acelerada de casos.

Asimismo, instó a ser "sumamente prudentes y llevar tranquilidad, especialmente a los más chicos" y aseguró que la medida adoptadas por Ciudad de que las escuelas continúen abiertas "está fundamentada en base a la evidencia, recogiendo la opinión de los expertos nacionales e internacionales y teniendo en cuenta el bienestar integral de las personas".

Tras el fallo judicial que cruza a una DNU nacional, Rodríguez Larreta subrayó: "Quiero reafirmar una vez más mi vocación de diálogo y de coordinar todas las acciones con el Gobierno nacional, más allá de que frente a algunas situaciones como ésta, tengamos miradas distintas".

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño argumentó la postura de no suspender la presencialidad en que "desde que empezaron las clases, menos del 1% de las 755.000 personas que fueron a la escuela dieron positivo de COVID. Y de sus contactos estrechos, sólo el 0.01% dio positivo", a lo cual, reiteró que "el aula no es un lugar de mayor contagio que el resto de la Ciudad y que las personas contagiadas prácticamente no están contagiando a nadie dentro de la escuela". Además, negó que las clases generen mayor circulación al detallar que "según el registro de la SUBE, hoy en la Ciudad está viajando en transporte público la misma cantidad de gente que antes del inicio de clases".

En tanto, destacó que desde Ciudad se puso "circulación un 20% más de colectivos" y replicó que "no sólo no aumentó la cantidad de gente viajando sino que ahora hay más espacio para viajar". En ese punto, indicó que "disminuyó la cantidad de alumnos y docentes que usan el transporte público" y detalló que "hoy solo 1 de 4 usa el transporte público para llegar a la escuela".

"Mañana van a estar sentados en sus aulas, gracias al esfuerzo a una sociedad que esta comprometida con la educación, con su futuro. Fue emocionante la movilización que se generó", enfatizó.