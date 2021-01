Trabajadores de la salud de distintas ciudades santafesinas expresaron su preocupación por la falta de vacunación contra el Covid-19 y exigieron ser cubiertos de inmediato por la campaña, bajo amenaza de dejar de atender pacientes con síntomas de estar infectados con el virus. Médicos y enfermeros de hospitales y centros de salud municipales y provinciales de localidades grandes como San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez -ambas pegadas a Rosario- lanzaron un paro de actividades y concentración en la puerta de sus lugares de trabajo en forma de protesta.

El personal de la salud pública de Villa Gobernador Gálvez lanzó un paro total de actividades este lunes, mientras que la misma medida de fuerza se evalúa en San Lorenzo, aún sin fecha, donde la mayoría de los trabajadores tampoco tiene cronograma. Desde el gremio Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud) solicitaron a las autoridades sanitarias un cronograma de vacunación correspondiente para el personal del Samco "Anselmo Gamen", el hospital público de la zona, y centros de salud de esa localidad. Los reclamos se están realizando en forma conjunta con ATE.

"Villa Gobernador Gálvez es la tercera ciudad de la provincia, y es referente de gran parte de los usuarios de salud pública del corredor sur de la ruta 21, atendiendo diariamente cientos de consultas de pacientes sospechosos de Covid y de otras patologías", informaron desde el gremio. "No estamos dispuestos a seguir esperando y exigimos se inicie el proceso de vacunación. En caso de no tener una respuesta favorable nos abstendremos de atender paciente con sospecha de esta patología y continuará la medida de fuerza", advirtieron.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según el Siprus, a la fecha se vacunaron solo 40 de los 600 trabajadores de esa localidad, quedando sin cobertura tanto profesionales y no profesionales que estuvieron y están en primera línea enfrentando la pandemia. "En una ciudad con más de 5.000 casos de Covid- 19, no hubo explicación desde el Ministerio sobre las razones por las que no fueron priorizados", objetó Elsa Sampallo, secretaria regional de la organización en diálogo con El Destape.

Explicaciones

Desde Salud explicaron que personal de esas dos localidades ya fue inoculado en el galpón 17 de Rosario. "Hay vacunas para un tercio de los trabajadores de salud, por lo que se priorizaron las áreas UTI, laboratorio biología molecular, hisopadores y servicios de emergencia. Después se pasó a guardias. Ninguna de las dos ciudades tiene terapias intensivas", explicó a El Destape una fuente de la cartera.

Tanto a San Lorenzo como a Villa Gobernador Gálvez -informaron- se mandaron los freezers para que cuando lleguen los lotes de la vacuna, puedan almacenarla refrigerada. Muchas localidades están en esta situación, aguardando que llegue una partida grande para recibirla. "No es que se están vacunando policías y todavía no se terminó de vacunar a los médicos. Son servicios hipercríticos, porque son difíciles de reemplazar", aclararon desde el Ministerio, por lo que creen que hay un "trasfondo político" en el reclamo que excede a la vacunación.

Esta situación se vino reclamando también en los centros de salud de Rosario, que tampoco habían sido incluidos en la primera etapa de la vacunación. Finalmente, lograron que se incluya a una parte de los trabajadores de salud del primer nivel de atención, pero el pedido sigue porque han quedado fuera de los planes inmediatos psicólogos, trabajadores sociales, farmacéuticas y administrativos. "Se ha generado una situación de discriminación entre los equipos de salud que han estado en primera línea durante todo el 2020, muchos de ellos se han contagiado Covid en los lugares de trabajo", denunció Sampallo.

"Compartimos la urgencia de un primer momento de priorizar los sectores críticos, pero en la Municipalidad Rosario ya se empezó a aplicar la vacuna a todos en la atención primaria, vacunaron a la gran mayoría del ámbito privado, inclusive a los que no son de riesgo", especificó la médica. Y agregó: "Estamos preocupados porque los Samcos (hospitales de menor complejidad) y Atención Primaria de la Salud no han tenido un buen tratamiento y nos preocupa cómo se pensó el cronograma, porque tememos que se vea reflejado en relación a los sectores de la población que trabajamos, que son los más vulnerables". Por eso, piden que se hagan públicos la forma y criterio de distribución de las dosis.

Cómo sigue

A Santa Fe llegaron ya 24.300 unidades de la primera dosis de la Sputnik V, y 12.500 de la segunda. El personal de salud total en Santa Fe comprende a 70 mil trabajadores. Luego, en la lista de espera siguen los 30 mil policías. La llegada viene lenta, deslizan desde la provincia. Pero confían en que si Nación llega a traer las 800 mil vacunas que se rumorean por estas horas, a Santa Fe le tocarían 70 mil. "Con eso resolveríamos a los médicos y policías", se esperanzan.

De ahí en más se comenzaría con los geriátricos, una población muy vulnerable. Son 7.000 ancianos que viven allí y 8.000 los empleados que los atienden. Ya está todo organizado para ir con los freezers móviles y vacunarlos en el lugar. Después se inoculará al personal de las fuerzas armadas, que son 18.000 personas, y finalmente los docentes y asistentes escolares, que en la provincia son 90.000.

“Obviamente hay un gran reclamo y una gran necesidad, que tienen un lado positivo, porque todos estamos con ganas de vacunarnos. Lo que nos está pasando es que estamos esperando que nos lleguen las vacunas, para lo que no tenemos fechas exactas”, dijo este lunes, luego de recibir la Sputnik V, la ministra de Salud Sonia Martorano. “Depende de que Rusia termine la producción, lleguen a Buenos Aires y sean distribuidas, que toma a los sumo tres días para que las tengamos disponibles en la provincia”, aclaró.

Según la funcionaria, Santa Fe ya está preparada para cumplir el cronograma de vacunación, con 140 localidades que están listas para vacunar y 21 puntos funcionando que se van a extender. Martorano detalló que cuando se termine con estos “grupos priorizados”, se va a seguir con los mayores de 60, según las directivas nacionales, y después con la población de entre 18 y 59 años con comorbilidades. “Todo esto conforma la población objetiva de 1.200.000 personas”, finalizó.