Rogelio Frigerio dio positivo de COVID-19 y se encuentra aislado

El diputado de Juntos electo por Entre Ríos presentó síntomas y confirmó estar afectado por la enfermedad. Ante esta noticia, no estaría presente en la jura del próximo martes.

El diputado nacional electo de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó durante la tarde de este miércoles, por medio de sus redes sociales oficiales, que dio positivo de COVID-19 tras realizarse una prueba diagnóstica para analizar si se encontraba infectado de la enfermedad. El dirigente político de la oposición había presentado algunos síntomas y por eso decidió aislarse, cumpliendo con los respectivos protocolos.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el ex ministro de lnterior, Obras Públicas y Vivienda durante el gobierno de Mauricio Macri informó: "Quería contarles que ante síntomas de dolor muscular y resfrío, fui a hisoparme y recién me confirman que el resultado del PCR dio COVID positivo". Más allá de esto, el economista aseguró sobre su estado de salud: "Me siento bien, aislado en mi casa y tomando todos los recaudos indicados por los médicos".

Frigerio recibió su diploma como diputado nacional electo de la provincia de Entre Ríos hace 48 horas, en la capital provincial y ante el conocimiento de su contagio, se espera conocer qué medidas tomarán los demás legisladores que formaron parte de la ceremonia siendo contacto estrecho. Entre ellos aparecen: Marcela Antola y Pedro Galimberti (Juntos por Entre Ríos) y Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos).

Además, cabe destacar que desde su entorno le confirmaron a El Destape que todo el equipo que viajó con él a Paraná -un total de cinco personas-, también se encuentra aislado aunque sin ningún tipo de dolencia. "La realidad es que al menor síntoma, que fue ayer (martes), cortamos toda la recorrida", manifestaron a este medio.

Recordemos que la Sesión Preparatoria en la que se tomará juramento de los legisladores electos y se elegirán a las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados será el próximo martes 7 de diciembre, desde las 12 hs. Es muy probable que, ante esta noticia, Frigerio no pueda decir presente.

El mensaje de Frigerio en redes sociales: