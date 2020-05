Polémica frase de Luis Juez en medio de la campaña mediática macrista sobre "liberaciones" de presos

El diputado cordobés Luis Juez derrapó con una frase lamentable en medio del debate sobre los arrestoas domiciliarios a presos por la pandemia del coronavirus. "Se mueren los médicos en una clínica, ¿no se puede morir un preso en la cárcel?", aseguró.

Lo dijo en una entrevista con Viviana Canosa por Canal 9 desde su casa en cuarentena. "Si un médico se puede morir haciendo su labor en una clínica, ¿no se puede morir un delincuente cumpliendo su condena en la carcel?", se preguntó.

Inmediatamente se protegió Luis Juez al tanto de su desafortunada frase sobre el tema y aclaró: "Este no es un pensamiento fascista, claro que no. Es sentido común, es sentido común", gritó.

Por otra parte, afirmó sobre el debate de la continuidad de la cuarentena: "El otro día dije que Alberto está abrazado a la pandemia como cordobés al fernet y me tomaron para la joda pero es verdad".

"Tan abrazado están que no quieren hablar de otra cosa. Si vos no hablás de coronavirus, no podés hablar de la economía, de la seguridad, de la justicia. Tenés un país paralizado", se quejó.