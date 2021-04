El jefe de gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, al ingresar a Casa de Gobierno ayer para la reunión con Nación y Provincia. Definen las nuevas medidas por la segunda ola.

En una segunda reunión que arrancará luego del mediodía, los jefes de gabinete y ministros de Salud de Nación, Provincia y Ciudad terminarán de definir las nuevas medidas que se pondrán en marcha en busca de frenar la segunda ola de coronavirus. Las restricciones comenzarían a regir a partir del viernes, cuando venza el decreto de extensión de la fase DISPO. Como anticipó El Destape, hay consenso en establecer una restricción nocturna y ponerle límites a los encuentros sociales, que es el momento en el que se producen la mayor cantidad de contagios. En cambio, hay diferencias en Provincia y Ciudad en cuanto a los horarios y al cierre de actividades. El punto de acuerdo sería hacer cumplir, con controles más rígidos, los protocolos que ya existen. Lo mismo para el caso del transporte público.

Fue más de una hora de encuentro en el despacho de Santiago Cafiero quien, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, recibió a Carlos Bianco y Nicolás Kreplak por parte de la provincia de Buenos Aires, y a Felipe Miguel y Fernán Quirós, como representantes del gobierno porteño. Repasaron datos y coincidieron en que se había comenzado a experimentar la segunda ola en el país, con un marcado incremento de casos en los últimos días. Como sucedió en la primera ola, en el inicio es el AMBA el área que concentra las mayores subas que luego irradian hacia el resto del país.

"Esta semana tuvimos récord de casos en nuestra provincia desde el comienzo de la pandemia", había advertido Bianco antes del encuentro. Por la mañana, junto al gobernador Axel Kicillof, conversaron con el grupo de especialistas que los asesora, quienes les plantearon una ocupación de camas complicada para el 20 de abril si los casos continuaban subiendo al mismo ritmo. También que, para que tenga efecto, toda medida debe ser tomada de común acuerdo con CABA. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, eligió no escuchar a sanitaristas sino, llamativamente, a sus aliados políticos en la Ciudad. Ellos lo respaldaron en su estrategia mediática de apelar a la responsabilidad de la gente y no disponer restricciones que afecten la actividad económica.

En Gobierno, en verdad, prevalece la idea de no tocar actividades. "Cuando se respetan los protocolos, no hay problemas. Un caso claro es el de las escuelas, ahí no se registran un número elevado de casos. Por eso, más que cerrar actividades lo que tenemos que hacer es que funcionen los protocolos fortaleciendo mucho los controles", sostenían en la Casa Rosada. En cambio, la restricción de la circulación nocturna y la limitación de los encuentros sociales no tienen una repercusión en la actividad económica y sí en la propagación del virus, porque es en esas reuniones por fuera de todo protocolo donde los contagios se multiplican.

Se va la segunda

A partir de las 14, en la nueva reunión cada parte llevará su propuesta para ponerle freno a la segunda ola que ya pega fuerte en la región. Algo que se comentó en el encuentro fue la situación de Chile -con toque de queda, cierre de fronteras y restricción a la circulación individual- y la de Uruguay, con récord mundial de contagios por cantidad de habitantes. Ambos países eran puestos como ejemplo de estrategia frente a la pandemia por la oposición. Lo que sucede en Brasil ya es muy conocido.

"No hay mucho que inventar: restringir la circulación, testear y aislar los contagiados y vacunar a todo trapo", respondía un funcionario respecto a cuál podía ser la propuesta de cada equipo. Entre los funcionarios bonaerenses prevalece la idea de un cierre nocturno entre las 22 y las 6, lejos de la idea "light" de veda que tiene la Ciudad, que no quiere volver a afectar al rubro gastronómico e imagina una veda entre las 0 y las 5. Deberán acercar posiciones.

Respecto a la vacunación, la Provincia tenía más de 120 mil turnos para este martes, lo que constituirá un nuevo récord. En cambio, la Ciudad viene lenta. Y como entre su población tiene un porcentaje más grande de adultos mayores, la idea del presidente Alberto Fernández es que el PAMI asuma un rol activo en la campaña.

Hay acuerdo en mantener las clases como vienen funcionando. La vuelta de los chicos a las aulas motivó un salto en el uso del transporte público en el AMBA, que pasó del 1.700.000 pasajeros diarios de mitad de febrero a los 2.500.000 de los últimos días de marzo. Así y todo, en Transporte explican que esa cifra aún está lejos de los 4.200.000 de la prepandemia, por lo que la situación, dicen, todavía dista de ser crítica. En las redes sociales circulan fotos preocupantes de trenes y colectivos atestados.

Con los gobernadores

Se daba como un hecho que antes del nuevo decreto de aislamiento, el Presidente conversará vía zoom con los gobernadores para hacer un repaso de la situación nacional. Por ejemplo, Catamarca dictó el cierre de algunos departamentos y Mendoza dispuso una veda nocturna. Por regla, los gobernadores suelen mostrarse de acuerdo con medidas restrictivas cuando hablan con Fernández aunque después en sus distritos se muevan con diferentes criterios.

Hay una situación especial que tiene que ver con la discusión en torno a la realización de las PASO. En la reunión que mantendrán esta semana, las autoridades de Juntos por el Cambio le plantearían al Gobierno que para que tenga lógica la postergación nacional deberían suspenderse también las elecciones provinciales convocadas en Jujuy, Salta y Misiones. Fernández es de la misma idea y se lo plantearía a los gobernadores, dado el panorama sanitario que se prevé para los próximos meses.