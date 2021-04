Tras el aumento de casos de coronavirus a nivel nacional, el Gobierno de Mendoza decidió restringir la circulación en la provincia de 0.30 a 5.30 de la mañana para así evitar las reuniones sociales nocturnas y bajar los contagios.

Según anunció Minuto Uno, el gobernador mendocino Rodolfo Suárez se reunió con los intendentes para evaluar la situación epidemiológica de la provincia. Tras el encuentro, se acordó la restricción de la circulación de 0.30 a 5.30 de la mañana, solo podrán circular trabajadores esenciales y habrá restricciones para los eventos deportivos y sociales.

Respecto a eventos deportivos: los que se realicen en lugares cerrados se tendrán que desarrollar sin presencia de público. En lugares abiertos, un máximo de 250 personas. En tanto, en eventos sociales: los que se realizan dentro de establecimientos, van a tener un límite del 50% de la capacidad ocupacional, siempre con un tope máximo de 250 personas. Cuando se trata de espacios abiertos, no más de una persona por metro cuadrado y un límite máximo de 250 personas.

La decisión del Gobierno de Mendoza se da en la previa del anuncio del Gobierno nacional, que según pudo corroborar El Destape se anunciará en los próximos días que restringirá la circulación entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente como forma de frenar la suba de casos de coronavirus. La medida, de alcance nacional, tendrá una duración de 15 días e implicará, entre otras cuestiones, que los restoranes y bares solo podrán hacer delivery o take away (retiro en tienda) en horario nocturno.

Preocupados por la suba de casos de coronavirus (Argentina promedia más de 11 mil casos diarios en la última semana) producto de una segunda ola que ya azota a toda Latinoamérica, el gobierno nacional anunciará para esta semana una fuerte restricción a la circulación nocturna por un plazo de 15 días. La medida no afectará al dictado de clases, que seguirán con su esquema de presencialidad con protocolos sanitarios, ni la actividad productiva, ya que fábricas y comercios podrán trabajar como hasta ahora durante el día.

El sector de gastronomía, en cambio, no podrá tener a la noche mesas, ni adentro ni afuera del local, pero podrá vender sus productos a través de las modalidades de delivery y take away. Un caso particular es el de los shoppings, sobre los cuales se está evaluando qué hacer en este nuevo marco que se anunciará, se estima, entre miércoles o jueves de esta semana.