Mariano Recalde se contagió de coronavirus

El senador nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, confirmó a través de sus redes sociales que se contagió de COVID-19, pero que por el momento los "síntomas son leves". El dirigente del Frente de Todos instó a "seguir cuidándonos" porque la pandemia no terminó.

Recalde se encontraba aislado por haber estado en contacto con otra persona que padecía la enfermedad. "Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde", inició su publicación el senador en la red social Twitter. "Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo", confirmó y detalló que está "bien de salud, pero por el momento los síntomas son leves".

La noticia se confirmó el mismo fin de semana, luego de que el presidente Alberto Fernández haya hablado nuevamente sobre las vacunas y remarcó que es un "problema que existe en todo el mundo" sobre las tardanzas en la recepción. En ese sentido, el mandatario aseguró que la idea es tener vacunados en marzo a los grupos de riesgo.

El Gobierno, con Alberto a la cabeza, tiene la intención de tener inmunizados en marzo al personal de salud, de las fuerzas de seguridad, los docentes y los mayores de 60 años. En una entrevista el mandatario indicó: "Hubo claramente una demora en las previsiones que había hecho Rusia, que a esta altura debería haber entregado 10 millones de vacunas".

Los dichos de Recalde a Larreta y las vacunas

En declaraciones a FM La Patriada, el senador había afirmado sobre Larreta: "Debería ser más explícito y promotor de la vacuna”, dijo el referente de la oposición porteña. Por otro lado, confirmó: “Me gustaría liderar el PJ de la Ciudad”.

Si bien marcó que “falta un tiempo para que se presenten las listas", aseguró que desde la oposición porteña se está "trabajando para normalizar el partido y darle una renovación al PJ para empujar nuestros objetivos". Sobre este tema, confesó: "Me gustaría poder liderarlo, claro que sí”.