Kreplak pidió aumentar restricciones para bajar contagios

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó que se deberían tomar restricciones más duras para continuar con la baja de contagios de coronavirus en busca de llevar alivio al sistema sanitario que hoy está colapsado. En una entrevista con El Destape Radio destacó la vacunación, pero alertó que se deben bajar los contagios.

"Estamos con muchísimas posibilidades de que el sistema de salud no de a basto, porque la demanda es muy grande. Empezamos a ver posibles problemas en diferentes lugares como el oxígeno, las ambulancias, las camas, la atención en la guardia. Hay un incremento mayor de ingresos que de egresos. El sistema está estresado", analizó Kreplak.

El funcionario bonaerense adelantó cuál debe ser el objetivo que tienen que perseguir los gobiernos para evitar el colapso total del sistema sanitario. "Tenemos que bajar mucho la cantidad de casos, a niveles más bajos que los que comenzó esta ola. En la provincia estamos cerca de 10 mil casos diarios, deberíamos bajarlo por debajo de 3000 que sería un anhelo muy grande", explicó.

Kreplak sostuvo que la vacunación es fundamental para reducir muertes y explicó que si se logran bajar los contagios por cinco meses se daría tiempo al sistema de vacunación para inocular a más personas. "Hoy tenemos que el 95 por ciento de las personas que está en terapia intensiva no fue vacunada", indicó.

Acerca de la decisión del presidente Alberto Fernández que comunicará el viernes acerca de las restricciones, el ministro aseguró: "Hay que endurecer las medidas para aprovechar que bajen los casos más rápido. En estos días ya se pueden observar los resultados de las restricciones y empezamos a observar una pequeña caída".



El viceministro de Salud argumentó que una decisión leve puede llevar a extender la pandemia y las restricciones, mientras que una decisión dura puede acortar los plazos. "Si nosotros tomamos medidas mal tomadas, la duración va a ser mayor. Ahora si tomamos medidas adecuadas, en consensó, la población debe entender que esas medidas van a ser en un plazo menor", afirmó.

El funcionario apuntó contra los medios de comunicación luego de conocer que un hombre que no se vacunó por ver el programa de Viviana Canosa murió. "Es un problema de fondo el rol de los medios. No se puede decir cosas que afecten tanto a la vida. Algunos intentan que le vaya mal al Gobierno porque es lo único que puede hacer una oposición en una pandemia. No es solo un comunicador que desinforma sino un dispositivo de poder que desinforma para ir contra el Gobierno", dijo.