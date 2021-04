En medio de una segunda ola de casos de COVID-19, que caló muy rápido en Argentina y que, el 70% de los contagios están concentrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), diferentes intendentes del interior de la provincia bonaerense solicitaron formar parte de la Fase 2.

En la semana del 12 al 18 de abril, el promedio de casos diarios en la provincia de Buenos Aires llegó a los 11.740, siendo el 83%, 9.838 casos exclusivos del Área Metropolitana de Buenos Aires y 1.869 del interior. Si bien hubo una ralentización de los contagios respecto de la semana del 5 al 11 de abril, algunos jefes comunales solicitaron estar en la fase más restrictiva.

En ese sentido, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, solicitó que su distrito – que actualmente está en Fase 3 – baje a la numero 2. Amén del pedido, el gobierno bonaerense aún no definió su situación. Al respecto, el jefe comunal, detalló a través de sus redes sociales el domingo: “Solo para aclarar. Hemos solicitado al Gobernador la suspensión de la presencialidad escolar por 15 días, por la explosión de contagios y el riesgo sanitario en Castelli. Hasta que la Provincia lo decida hay clases normalmente. Por lo tanto, mañana (por hoy) hay clases. No es muy difícil”.

La aclaración la debió realizar luego que el sábado comunicara que había decidido “suspender la presencialidad escolar por 15 días en Castelli a partir del lunes”. Sin embargo explicó que había firmado “una nota solicitándole a Kicillof retroceder a fase 2 e interrumpir presencialidad. Es momento de tomar las decisiones que haya que tomar para cuidar a la gente, no de especular. Estoy convencido que la única grieta que existe hoy en la Argentina es entre quienes cuidan la vida y los que hacen política barata. Defiendo la presencialidad, pero hoy es más importante la vida”.

Además Echarren afirmó que “tenemos nuestra Terapia Intensiva con 100% de ocupación y no nos reciben pacientes en La Plata porque también colapsó. En el interior de la Provincia tenemos grandes problemas con contagios descontrolados y tenemos que actuar con valentía y coraje. No hay otra”. Castelli forma parte de la quinta sección electoral bonaerense.

Otro de los mandatarios que solicitó retroceder de fase, fue Eduardo Campana, de General Villegas. El intendente de Juntos por el Cambio, emitió un comunicado en el que detalló que, al 19 de abril, hay “635 casos activos, más de 2 mil vecinos aislados, 66 sospechosos (esperando el resultado del hisopado) y hasta el momento 45 personas fallecidas”.

Ante dicha situación descripta, “en 48 horas se realizaron 168 hisopados y de ellos 86 casos fueron positivos, 68 negativos y a esos 86 debemos adicionarles 18 casos más por clínica epidemiológica. Vemos que el incremento de casos activos sigue siendo exponencial”.

El jefe comunal, quien además es médico, agradeció “el trabajo extraordinario de los médicos y algunos profesionales del sector privado como bioquímicos, kinesiólogos, que se han ofrecido para trabajar en forma voluntaria para el Hospital de General Villegas y la comunidad”.

Sin embargo detalló que “el fin de semana estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete en una comunicación permanente y, ante este incremento exponencial de casos y que vemos día a día en aumento, vemos que hay mucha circulación en la ciudad y que el Distrito de General Villegas va a pasar a Fase 2”.

Fase 2 y 3

Según se detalla el decreto 181 de la gestión de Axel Kicillof, estarán incluidos en Fase 3 los municipios que “fueran considerados lugares de ‘Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario’, siempre que no integraren el aglomerado del AMBA, y aquellos en los cuales se haya producido un brote o un aumento significativo y repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir de la identificación de los primeros casos autóctonos, se observare un incremento en la velocidad de transmisión medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia de casos autóctonos en donde se verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión comunitaria”.

En cambio en Fase 2 las restricciones indican que los comercios deberán cerrar a las 19 horas, lo mismo con los bares y restaurantes, aunque podrán hacer delivery y take away hasta la medianoche, la circulación de personas podrá ser hasta las 20 horas, las actividades deportivas sólo podrán ser al aire libre y hasta 10 personas, y no se permitirán reuniones sociales en espacios cerrados.