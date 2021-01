La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, informó que la vuelta a clase tendrá como protocolo la creación de las llamadas "burbujas de aislamiento" que serán por cada curso. Sin embargo ,los docentes podrán tener a cargo más de una burbuja, lo cual va en contra del concepto mismo del aislamiento necesario.

"A diferencia del año pasado, la burbuja es el grado y los docentes pueden ir rotando en diferentes grupos. Los docentes pueden compartir distintos grupos", sostuvo Acuña en una conferencia de prensa con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La frase generó críticas en las redes sociales donde explicaron que si los docentes pueden rotar por los cursos, entonces las burbujas no son tales, debido a que los trabajadores de la salud serían los propagadores. Para que sean "burbujas", las personas pueden tener contacto entre sus integrantes pero no con personas por fuera de las mismas, algo que claramente no ocurrirá si un docente de clase en clase.

El inicio de clases será el 17 de febrero y comenzarán de forma presencial los jardines maternales, el nivel inicial, el primer ciclo de la primaria, el primer ciclo del secundario y el 20 de febrero se suman el resto de los estudiantes de la primaria. A partir del 1 de marzo irán a los colegios, los restantes estudiantes del secundario.

El cronograma de vuelta a clases será para los estudiantes de colegios privados y públicos. Los docentes serán sometidos a testeos masivos para evitar la propagación del virus.

El Plan Primero la Escuela que el Gobierno porteño anunció para garantizar la presencialidad durante la pandemia está basado en "cuatro pilares", que entre otras medidas incluyen "considerar la educación como una actividad esencial", poner "todos los recursos" de la administración de la Ciudad "en función de cumplir este objetivo", establecer protocolos "escuela por escuela", "rediseñar el plan de movilidad" para el transporte público y testear a los docentes cada quince días.

En conferencia de prensa, el referente del PRO subrayó que la educación es "prioridad número uno" y anticipó que habrá testeos masivos para los docentes cada dos semanas. "Vamos a hacer todo lo posible por sostener las clases aun en todas las etapas de la pandemia. Desde el Ministerio de Salud vamos a testear a los docentes de la Ciudad cada 15 días", señaló.

Asimismo, manifestó que van a "hacer todo lo posible por sostener las clases aún en todas las etapas de la pandemia" y expresó que se va "rediseñar el sistema de transporte público para garantizar que todos puedan llegar a sus escuelas en tiempo y forma".