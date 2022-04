Fernan Quirós: "La pandemia se va a terminar en 2022"

El ministro de Salud porteño pronosticó lo que ocurrirá en el país luego del invierno y afirmó que "vamos en camino a una endemia".

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Fernan Quirós dio un pronostico favorable para la Argentina: según el experto, quedan pocos meses para que la pandemia del coronavirus quede en el pasado, no solamente en su distrito sino en todo el país.

Según dijo Quirós en diálogo con TN , la pandemia quedará atrás una vez que haya pasado el invierno. “Va a seguir circulando entre la comunidad pero sin ninguna duda para la salida de los fríos habremos terminado esa transición, incluso antes si aparecen las vacunas que nos protejan del contagio”, sostuvo el ministro, convencido.

Pese al exitoso panorama de Argentina en su combate contra la enfermedad, durante la entrevista, el funcionario porteño criticó las medidas implementadas por el Gobierno nacional. Quirós admitió que “había que salir más rápido de las restricciones" y sostuvo que “en algún momento el gobierno tomó decisiones sobre la Ciudad que no fueron constitucionales”, en relación a la suspensión de clases presenciales.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud de la Nación informó que 14 personas murieron y otras 1.842 fueron reportadas con COVID-19. Actualmente, hay 428 personas internadas en terapia intensiva por causa de la enfermedad.

Los números del coronavirus en Argentina

Con estos datos, suman un total de 128.158 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.049.250 los contagiados desde el inicio de la pandemia. 12.304 de las muertes corresponden a la Ciudad de Buenos Aires.El nivel de contagios cayó un 51,14% respecto al mismo día de la semana pasada cuando hubo 2.784 infectados y 22 fallecidos.

El ministro de Salud porteño deslizó que en las próximas semanas se podría avanzar en la eliminación del barbijo en lugares cerrados en la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de la baja circulación del coronavirus, medida que ya se comenzó a implementar en Provincia de Buenos Aires.

Hasta ahora los sitios que no es obligatorio en la Ciudad son los lugares abiertos y los entornos escolares para los niños y seguiremos hablando semana a semana en qué momento podremos dar otros pasos, siempre considerándolos de manera segura y manteniendo el cuidado de la ciudadanía de forma adecuada”, señaló Quirós.

Respecto a la posibilidad de que se dé una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, el ministro de Salud no las descartó para más adelante. Sin embargo, aclaró “la información científica sobre el segundo refuerzo todavía no es manera contundente” y que “las campañas de vacunación no se toman individualmente en las jurisdicciones”.