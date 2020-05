Felipe Solá: “Macri dejó el acuerdo con la Unión Europea cerrado, no se puede abrir y no podemos acordar”

El canciller Felipe Solá habló sobre el acuerdo que dejó el Gobierno de Mauricio Macri con la Unión Europea por lo cual no se puede acordar y advirtió sobre los problemas de exportación que pueden existir en el país por estar en un contexto de pandemia.

“Macri dejó el acuerdo con la Unión Europea cerrado, no se puede abrir, por eso no podemos acordar”, aseveró el funcionario en diálogo con El Destape Radio y subrayó que “los países están tendiendo a cerrarse en la pandemia, no se está pensando en una apertura comercial”

“Yo no creo que venga un mundo más justo, viene un mundo más tenso”, consideró Solá sobre el fin de la pandemia y contó que “Uruguay ya modificó la posición de acelerar el acuerdo y Brasil también moderó su posición”.

Sobre la renegociación de la deuda internacional, el canciller aseveró que “todos saben que Argentina no puede cumplir con la deuda” y confió en que los bonistas “van a aceptar más la propuesta”. “Hay mucha mentira, muchas operaciones contra el gobierno”, disparó.

“Podemos tener problemas de exportaciones por cómo está el mundo. No podemos acelerar convenios comerciales”, advirtió.

En ese sentido, se refirió a los tratados de libre comercio que está negociando el Mercosur, a lo cual, indicó que “Corea siempre tiene una excusa sanitaria para comprarnos” e instó: Tenemos que proteger nuestra industria de una potencia como Corea”.