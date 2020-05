Entre Ríos: los comercios minoristas volvieron a la actividad

El gobierno de Entre Ríos habilitó el último lunes la apertura de comercios minoristas en todo el territorio. La noticia fue dada a conocer por el gobernador Gustavo Bordet, en la conferencia de prensa virtual que todos los mediodías brinda su gestión para dar cuenta de la situación epidemiológica de la provincia y de otros puntos vinculados a la pandemia de coronavirus. Pocos minutos antes, el mandatario había hecho el anuncio a través de sus redes sociales, aclarando asimismo que las salidas recreativas no serían habilitadas por lo menos hasta el próximo lunes, cuando podría haber novedades al respecto.

"Continuamos paulatina y progresivamente habilitando nuevas actividades industriales y comerciales" indicó Bordet, en referencia a los 11 rubros que vieron luz verde la semana pasada, tal cual consignó El Destape. Y agregó: "Quiero anunciar que se ha conseguido la autorización para la habilitación de comercios minoristas y de oficios menores. Esto es un reclamo que nos estaban realizando parte de la ciudadanía, porque después de dos meses de inactividad el golpe en la economía es muy fuerte, muy severo. Sobre todo en comerciantes de distintas ciudades".

Asimismo, el titular del Ejecutivo provincia aclaró que las autorizaciones, sector por sector, serían realizadas por cada gobierno local: "Como el poder de policía, de control, habilitación y clausura, lo tienen los municipios, cada uno debe realizar las habilitaciones y adaptarlas a un protocolo que elaborará oportunamente. Será sobre horarios de apertura y cierre y cantidad de empleados y clientes, apelando a la responsabilidad de la ciudadanía y los comerciantes. Porque el hecho de tener más negocios habilitados va a aumentar la circulación de personas y esto sin dudas, aumentará el riesgo de contagios, que seguramente se darán".

El decreto estuvo listo el lunes a la noche. La norma, a la cual tuvo acceso El Destape, es muy breve y, sintéticamente, resumió lo que había expresado Bordet en la conferencia. Cabe destacar que en el artículo 3º, el gobierno advierte que las autoridades sanitarias podrán dar marcha atrás con las habilitaciones en determinadas ciudades, si la situación en torno al virus así lo amerita.

Algunas ciudades actuaron rápidamente. El mismo lunes, el intendente de Crespo, Darío Schneider, elaboró un decreto municipal adhiriendo a la normativa provincial, con el objeto de habilitar con inmediatez la actividad comercial. Algo parecido hizo Concordia, de la mano de Alfredo Francolini. También pequeñas localidades del área Metropolitana a Paraná, como Oro Verde y San Benito, constató El Destape.

En la capital, en cambio, el intendente Adán Bahl se tomó más tiempo. El martes mantuvo contacto con integrantes del Sindicato de Empleados de Comercio -SEC- y de la Federación de Peluqueros. Luego de ello elaboró la adhesión, y los comercios reabrieron el miércoles, bajo un protocolo estricto: de 11 a 18 de lunes a viernes, y de 9 a 13 los sábados. No puede haber más de dos clientes por negocio, donde todos deben mantener la distancia social y usar barbijo. Todos los comerciantes deben exponer en sus locales el instructivo sanitario acordado. Caso contrario, pueden ser multados e incluso clausurados. Peluqueros, por otro lado, abren de 10 a 18, con turno previo, de lunes a sábado. Los locales que ya estaban exceptuados siguen teniendo como límite las 20, excepto gastronómicos, que trabajan por delivery.

Uno de los que más instó, durante la cuarentena, a la apertura de comercios, fue el concejal del PRO paranaense Maximiliano Rodríguez Paulín. El edil explicó a El Destape el por qué de su insistencia, sin dejar de reparar en la importancia del cuidado de la salud. "Entre Ríos es una provincia con pocos casos y casi nula circulación comunitaria. Tiene además cinco puntos de acceso a la ciudad, con lo cual resulta más sencillo el control que en las grandes urbes". Asimismo, explicó que "hubo una caída enorme en las ventas, lógica por la pandemia" y se refirió a "una ventaja normativa desleal en desmedro de los comerciantes y a favor de los hipermercados". Sobre esto, agregó: "Uno puede ir a COTO o Wal-Mart y además de comprar alimentos y insumos de higiene, también puede adquirir electrodomésticos, celulares, indumentaria, calzado, herramientas, muebles, pinturas, repuestos para autos, artículos de camping y artefactos de iluminación, entre otros, cuando los comercios de la ciudad estaban vedados". El dirigente resaltó también que había una suerte de "falsa cuarentena", en la cual muchos aprovechaban la posibilidad de ir a los supermercados para salir.

En cuanto a la apertura autorizada esta semana, Rodríguez Paulín opinó: "Hay mucha circulación y va a ser difícil digitar a todos, pero queda por parte del municipio controlar que se cumplan con los protocolos. Sería importante que las áreas y el intendente emitan un informe de la primera semana de flexibilización. Y que a su vez los comerciantes indiquen cómo les fue en esta primera semana, en relación a las semanas anteriores".

En Gualeguaychú se dilató aún más la decisión. No fue hasta el jueves que el intendente Martín Piaggio autorizó la apertura de negocios, aunque con un horario más extendido: de 8 a 18. También peluquerías y afines, mientras que kioscos y drugstores pueden tener la persiana alta hasta las 22. Farmacias y estaciones de servicio pueden trabajar de corrido, sin restricciones.

Las salidas recreativas, todavía no

Pese a que tres fueron las localidades que solicitaron autorización para salidas de esparcimiento -Cerrito, Valle María y Maciá- sólo la primera obtuvo el guiño del Comité de Organización en Emergencia Sanitaria -COES-, que analizó el protocolo elevado por la localidad y anunció el domingo que quedaba habilitada para que sus vecinos pudieran caminar, tomando los recaudos necesarios, con estricto control municipal y en horarios determinados.

El lunes, en la conferencia, Bordet explicó: "Hemos analizado el pedido de las localidades en torno a la hora de esparcimiento. Por eso, ante la solicitud de Cerrito, fue autorizada y está funcionando correctamente, de acuerdo al protocolo elevado. Estamos también analizando otras habilitaciones a otros municipios que también nos han pedido. Pero hasta el 10 de mayo se postergan las salidas recreativas".

Cerrito sirvió a su vez como una prueba piloto. Allí, durante la semana, el municipio controló la salida de vecinos, autorizada para caminar -no ejercicio- entre las 8 y las 18, con excepción de los adultos mayores, que sólo pueden hacerlo de 13 a 16. "Hasta ahora no ha habido ningún problema. La gente es respetuosa de las normas de higiene y seguridad, hemos hecho controles exhaustivos y no hemos encontrado infracciones" indicó el intendente de la localidad, José Palacios, a El Destape.

El presidente municipal reparó además en un punto central, la salud mental. "El humor de la gente ha cambiado notablemente. Hay mejor ánimo, lógicamente, por la posibilidad de poder salir después de 50 días. El encierro no ayuda, pese a que haya sido obligado por la pandemia".

Situación epidemiológica

Este viernes no se reportaron nuevos casos de Covid-19 en la provincia. De esa manera, Entre Ríos se mantiene con 28 casos confirmados, de los cuales 19 ya fueron dados de alta, dos tienen neumonía y uno permanece con asistencia respiratoria mecánica.

Desde el Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud indicaron además que hay un caso en estudio y ya fueron descartados 669.

"El estado es controlado, no hemos verificado circulación activa, aunque sí un incremento de casos que fueron oportunamente anunciados. En este tiempo la provincia ha podido desarrollar la ampliación del sistema de salud, más equipamiento y más camas. Esto ha sido fruto de una política que se ha seguido estrictamente con criterios sanitarios y ha demostrado lo que significa el aislamiento, que ha dado resultados en la provincia", subrayó el último lunes el gobernador Bordet.