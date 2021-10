Crecen las quejas y críticas contra Larreta por la lentitud de la vacunación a menores

Desde la CTA porteña exigen acelerar el ritmo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguran que "no es una demora" y que "se sigue lo acordado en el COFESA". Larreta anunció la no obligatoriedad de barbijos en la calle y recreos en las escuelas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la "no obligatoriedad de barbijos en la calle y en los recreos en las escuelas". Sin embargo, crecen las quejas y críticas desde la oposición contra Horacio Rodríguez Larreta por la lentitud de la vacunación a menores. Desde el gobierno porteño advierten que "no es una demora" y que "se lleva adelante el plan acordado por el Consejo Federal de Salud (COFESA)".

Ante el preocupante avance de la variante Delta del COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desde el Consejo de Administración del Hospital Garrahan exigieron al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanzar con la vacunación contra el COVID-19 de niños entre 3 y 11 años sin comorbilidades para proteger a toda esta población.

Es que, actualmente, el Gobierno de CABA inició solo la vacunación a menores de 3 a 11 años con factores de riesgo mientras que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya se avanzó con todo ese grupo etario general. "No hay nada que justifique que no se hice la campaña de vacunación en todos los menores de 3 a 11 años, no se justifica la demora en la Ciudad de Buenos Aires porque las vacunas están​​", sostuvo el médico pediatra y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, en diálogo con El Destape.

Por otro lado, Eduardo López, Secretario General de la CTA Ciudad de Buenos Aires, afirmó hoy: "Hay que vacunar. La Ciudad de Buenos Aires es la última en vacunar a niños, niñas y adolescentes. ¿Quién dice que hay que vacunar niños, niñas y adolescentes? Lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Primera Infancia, la Facultad de Medicina, la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad de Virología, la Sociedad de Terapia Intensiva, la Sociedad de Salud Mental, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Todos dicen que hay que vacunar, menos Larreta y menos Quirós que están de campaña".

En un comunicado, la CTA afirma: "Las familias quieren vacunarse. Los que estamos en las escuelas lo sabemos. Los chicos y los estudiantes se quieren vacunar. Larreta y Quirós, ¿dónde están? Dejen de hacer campaña y vacunen en la ciudad. Con vacunas que no consiguieron, porque en toda la pandemia no consiguieron ni una vacuna y boicotearon todos los cuidados. Ahora lo que exigimos es que vacunen a las familias, a los niños y adolescentes que están anotados en la Ciudad de Buenos Aires como se hace en todas las provincias de la Argentina".

En tanto, el directivo del Garrahan sostuvo que en el Hospital ya recibieron 800 dosis para los chicos con comorbilidad y eso ya lo están aplicando por lo que se podría ya iniciar la etapa con los niños sin factores de riesgo porque "hay capacidad operativa para que en forma simultáneamente se apliquen las vacunas a todos los ninos todos los vacunatorias". "Realmente nos preocupa esta demora porque la cepa Delta ataca a la población vulnerable que son los niños no vacunados y los focos de concentración están en las escuelas", enfatizó. "Hay evidencia y reportes en dónde la prevalencia de la Delta se vio en las poblaciones pequeñas que no fueron vacunados, lo que se llama focos de concentración en las escuelas", agregó el médico pediatra en diálogo con este medio.

Por su parte el científico e investigador del CONICET Rodrigo Quiroga alertó: "CABA, Chaco, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y Tucumán vacunaron menos del 5% de la población 3-11 (naranja). Formosa y La Pampa ya vacunaron casi al 30%! Qué estamos esperando para vacunar niños, con Delta acechando? Aceleremos por favor!". En el gráfico elaborado junto al senador correntino Martín Barrionuevo se advierte que la Ciudad tiene vacunado solo al 2% del grupo etario comprendido entre los 3 y 11 años.

Cuál es la respuesta de la Ciudad

Fuentes sanitarias porteñas explicaron al diario La Nación que son varios los factores que derivaron en el bajo porcentaje. Entre los más destacados están una baja y lenta inscripción de chicos con comorbilidades, el ausentismo que es mayor a más baja edad, a lo que se suma al cuello de botella que implica tener una capacidad de aplicación diaria de 35.000 dosis.

“¿Cómo que no queremos vacunar a los más chicos? Ya vacunamos al 70% de los que se inscribieron entre 3 y 11 años con comorbilidades”, fue la primera respuesta ante la consulta de este medio a las autoridades porteñas. En la Ciudad estiman que el grupo de niños con comorbilidades está integrado por alrededor de 15.000 chicos. De ese total, se anotaron poco menos de10.000, según los registros porteños, y no lo hicieron todos el primer día. “Se fueron anotando muy lentamente, también por la poca cantidad que hay”, detallaron.

“Nosotros ofrecemos los turnos en función de la cantidad máxima disponible en cada uno de los vacunatorios y los organizamos en orden de prioridad igual al que se estableció en el plan de vacunación. Es decir, primero los adultos, luego adolescentes y recién después los más chicos. Nosotros hoy priorizamos aplicar segundas dosis y completar esquemas. Si, por ejemplo, tenemos personas de 50 años esperando la segunda dosis, esa persona será priorizada antes que un chico. No tiene lógica sanitaria”, respondieron desde la Ciudad.