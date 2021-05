COVID-19: en qué fase está cada ciudad de la provincia de Buenos Aires

Tras haberse publicado el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el domingo a última hora, el gobierno bonaerense formalizó su adhesión al mismo a través de un decreto del gobernador Axel Kicillof. El mismo tendrá vigencia hasta el 21 de mayo.

De esta manera, en la Fase 2, donde las clases son ciento por ciento virtuales hay 48 ciudades categorizadas como en “situación de alarma epidemiológica y sanitaria”. En Fase 3 hay 52 distritos con “riesgo epidemiológico y sanitario medio”, mientras que los 35 municipios restantes están en Fase 4, donde las regiones son de “riesgo epidemiológico y sanitario medio”.

También se suspendieron “las habilitaciones otorgadas por los organismos provinciales para la realización de eventos de participación masiva, cualquiera sea su naturaleza, estableciendo la posibilidad de prorrogar el referido plazo, según las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud”.

Las ciudades en Fase 2 son Presidente Perón, Quilmes, San Andrés de Giles, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate, Avellaneda, Almirante Brown , Bahía Blanca, Berisso, Bolívar, Brandsen, Campana Cañuelas, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela , General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, General Villegas, Hurlingham, José C. Paz La Plata, Malvinas Argentinas, Ituzaingó , La Matanza, Lanús Lomas de Zamora y Luján.

En Fase 3 quedaron Adolfo Alsina, Colón, Balcarce , Azul, Bragado, Chivilcoy, Chascomús, Adolfo Gonzales Chaves , 9 de Julio, Pinamar, Puán, Rauch, Alberti , General Pueyrredón, General La Madrid, General Alvear, General Alvarado, Coronel Suárez, Roque Pérez, General Paz, General Belgrano, San Antonio de Areco, Dolores, Daireaux , Coronel Dorrego, Coronel Rosales, San Cayetano, Florentino Ameghino, Coronel Pringles, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.

Las 35 ciudades de Fase 4 son Junín, Patagones, La Costa, Pellegrini, Leandro N. Alem, Pila, Lincoln, Punta Indio, Magdalena, Ramallo, Maipú, Rivadavia, Mercedes, Rojas, Monte, Saavedra, 25 de Mayo, Arrecifes, Ayacucho, Baradero, Benito Juárez, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Arenales, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Pinto, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Las Flores, Lezama, Lobería, Lobos, Mar Chiquita y Monte Hermoso.

Circulación horaria

Las principales restricciones entre las diferentes fases son los horarios de circulación dependiendo la actividad que posean. En ese sentido, en Fase 2 la restricción horaria comercial en general, en bares y restaurantes es de 19 horas a 6 am, en tanto la circulación de personas y actividades no esenciales es de 20 horas a 6 am.

En Fase 3 la restricción horaria comercial en general es de 20 horas a 6 am, en bares y restaurantes de 23 horas a 6 am, y la circulación de personas y actividades no esenciales es de 00 horas a 6 am. En Fase 4 la restricción horaria comercial en general, en bares y restaurantes y la circulación de personas y actividades no esenciales serán en el mismo horario: desde la medianoche hasta las 6 de la madrugada.

Por otra parte las actividades que no están permitidas en las fases 2 y 3 – donde hay 100 ciudades, es decir el 74% - no se podrán realizar reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados; los casinos, bingos y bibliotecas no podrán abrir, mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados, y actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural de más de 10 personas tampoco estarán permitidas.